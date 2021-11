Cumbre Vieja: idoso de 70 anos de idade é a primeira vítima do vulcão

Reprodução / CNN Brasil Vulcão Cumbre Vieja faz sua primeira vítima: um idoso de 70 anos de idade

Um senhor de 70 anos de idade morreu neste sábado (13) em decorrência das erupções vulcânicas do Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias. O óbito ocorreu enquanto o homem removia as cinzas de lava de sua casa, na região. As informações são so portal El País.

O acidente ocorreu enquanto o rapaz limpava seu telhado – situado dentro da zona de exclusão do vulcão. De acordo com o jornalista Guillermo Vega, o idoso conseguiu uma autorização para realizar serviços de emergência no seu domicílio.

Seu corpo foi encontrado por autoridades locais próximo de sua residência, no bairro de Corazoncillo, localizado na divisa entre Los Llanos de Aridane e El Paso.

O prefeito de El Paso, Sergio Rodríguez, afirmou que o falecido é dono da casa em que a limpeza estava sendo realizada e ressaltou que as autorizações para que moradores realizassem a retirada das cinzas vulcânicas foi concedido há poucos dias.

Nesta manhã, o vulcão voltou a registras atividades sísmicas e produziu o abalo de maior magnitude desde o início das erupções – no total, o terremoto foi classificado sendo de escala 5.

O tremor ocorreu a 38 quilômetros de profundidade de La Pamla e interrompeu seis horas de ‘pausa’ que o vulcão habia dado à região.