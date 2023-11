Os depoimentos de personagens fundamentais para o pensamento sobre a cultura no País foram reunidos em uma série intitulada “Cultura: uma estratégia para o Brasil”. A série produzida pela TVE e pela Secretaria da Cultura (Secult) estreia, nesta terça-feira (21), às 18h45, com reprise sábado (25), às 16h, na emissora pública dos capixabas.

Organizada em quatro episódios, a série conta com apoio do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados.

“Cultura não é algo acessório, não é algo adjetivo na construção de um projeto de desenvolvimento nacional. Ela é algo substantivo, estratégico”, pontuou Alexandre Santini, presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Ministério da Cultura, entrevistado no primeiro episódio.

“Cultura é direito. É direito daquela pessoinha que está lá no começo da sua vida e faz musicoterapia numa creche de favela. Do menino que faz poesia, que entra em contato com as letras de uma maneira mais elaborada, pensando o universo que o cerca. Da tiazinha que está fazendo crochê na escola. Dos meninos do grupo de futebol que fazem o cabelinho ‘na régua’. É direito. É direito da população brasileira exercer cultura, se fazer representar pela cultura e se identificar com a cultura. É isso que faz o Brasil”, definiu Roberta Martins, da Secretaria dos Comitês de Cultura, uma das entrevistadas da série.

Os depoimentos foram gravados pela TVE em agosto de 2023, durante o Encontro Nacional de Gestores da Cultura. Na ocasião, mais de mil gestores e fazedores de cultura de todos os Estados do Brasil se reuniram em Vitória para discutir a gestão pública da cultura e toda sua diversidade.

“A cultura é uma realidade diversa, com muitas camadas, especificidades, muitas formas de fazer. E a gente precisa estabelecer um novo paradigma da chegada dos recursos, que são recursos públicos: um paradigma mais estruturante, algo que pense no fortalecimento recorrente de ações, que respeite a essência do fazer cultural, que não é efêmero. Não é uma pulsação que acontece e logo acaba”, disse Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura, um dos anfitriões do evento.

Para Eliane Parreiras, do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, “o processo de cooperação entre os estados, municípios e entes federativos é importante para a troca de boas práticas, para achar soluções conjuntas, para adaptar soluções para a nossa enorme diversidade cultural, territorial, social”.

Serviço:

Cultura, uma estratégia para o Brasil

Estreia terça-feira (21), às 18h45

Reprise aos sábados, às 16h

Na TVE (canal 2.1) e no canal da emissora no YouTube

Informações à Imprensa:

Rádio e Televisão do Espírito Santo RTV ES

Telefone: (27) 3636-6664

WhatsApp: (27) 99943-5574

https://rtv.es.gov.br

@tveespiritosanto

@radioes89.1

Fonte: GOVERNO ES