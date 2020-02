Cultura fará balanço do carnaval de Vitória

Um balanço do Carnaval Capixaba de 2020, que acontece até domingo (16) na capital, e a segurança nas praias, cidades e estradas capixabas durante o feriado que começa no sábado (21) serão debatidos pela Comissão de Cultura. O colegiado realiza reunião ordinária nesta segunda-feira (17), às 9 horas, no Plenário Judith Leão Castelo Ribeiro.

O objetivo é analisar o impacto dessas festividades para a população e o retorno para o turismo e comércio da região. Serão debatidos a organização do evento, a atuação de blocos de rua, o impacto no trânsito, a estrutura hoteleira e o desempenho do Poder Público diante dessas questões.

Para discutir o tema, foram convidados representantes das Polícias Civil, Militar e Rodoviária; organizadores do evento oficial na capital; representantes da rede hoteleira, órgãos e entidades ligadas à cultura capixaba.

“Pretendemos levantar questionamentos sobre a importância do carnaval antecipado e o oficial e, para isso, é fundamental ouvir quem participa, quem organiza e como organiza; os custos do evento e retorno previsto”, afirmou o presidente do colegiado, deputado Torino Marques (PSL). Também integram a comissão os deputados Carlos Von (Avante) como vice-presidente e Danilo Bahiense (PSL), membro titular. Enivaldo dos Anjos (PSD) e Iriny Lopes (PT) são suplentes.

Estão confirmadas as participações dos seguintes convidados: