Cuidadora é presa por planejar morte do filho de idosa para ficar com herança

O crime foi descoberto após uma colega recusar proposta e denunciar o plano; caso aconteceu no Rio de Janeiro

Uma cuidadora de idosos foi presa nesta segunda-feira (16) por tentativa de homicídio, suspeita de planejar a morte do filho de uma paciente para ficar com a herança da idosa. O crime aconteceu no Rio de Janeiro e foi descoberto após outra cuidadora denunciar o caso à polícia.

Segundo a investigação da 9ª Delegacia Policial (Catete), Flávia Silva Teixeira, de 44 anos, contratou um matador de aluguel para matar o único herdeiro da aposentada que ela cuidava.

Cuidadora de idosos tentou aliciar colega

plano, no entanto, veio à tona quando Flávia procurou outra cuidadora para ajudá-la a encomendar o assassinato. A mulher recusou o pedido e contou tudo à família da idosa.

Com medo, os parentes procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Um mandado de prisão temporária foi expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na casa de Flávia, localizada em Itaboraí, na Região Metropolitana, os agentes encontraram R$ 5 mil em dinheiro, cinco celulares, cartões de crédito e diversos eletrodomésticos novos. Parte dos bens teria sido adquirida com dinheiro desviado da idosa.

Encontramos na casa dela diversos eletrodomésticos, televisões novas, cinco aparelhos celulares, contas pagas todas com o dinheiro da senhora que ela cuidava. Inclusive, o cartão de crédito dessa paciente estava na casa da Flávia. Ela vinha desviando dinheiro da idosa que ela cuidava. Com medo de ser descoberta e para poder perpetuar os crimes, ela ia executar o filho da idosa, afirmou o delegado Rafael Barcia, titular da 9ª DP (Catete).

Polícia tenta identificar contratado para o crime

Agora, a polícia trabalha para identificar o homem contratado por Flávia para cometer o crime. “A busca e apreensão foi importante para reunir mais provas para essa investigação”, destacou Barcia.

Flávia vai responder por tentativa de homicídio por motivo torpe e pode enfrentar até 20 anos de prisão. A defesa dela não foi localizada pela reportagem até a última atualização desta matéria.