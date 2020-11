Cuidado que é golpe! PS5 é isca para fraudes online; saiba se proteger

Reprodução/YouTube/IGN PlayStation 5 em comparação com uma banana

Com a aproximação do lançamento do novo PlayStation , cibercriminosos começaram a mostrar interesse em aplicar golpes envolvendo o novo dispositivo. De acordo com a Kaspersky, cerca de 130 sites ao redor do mundo utilizaram a marca para aplicar algum golpe.

A maioria deles oferecia a pré-venda do PlayStation 5 exigindo pagamento antecipado ou solicitando dados pessoais para que, quando o console chegasse ao estoque, eles entrassem em contato. Em alguns casos, as páginas ofertavam a compra do novo videogame por um preço bastante inferior ao original.

O PS5 não foi o único a ser usado em golpes na internet. O console anterior, o PlayStation 4 , também apareceu em fraudes. As páginas controladas pelos criminosos normalmente destacam que houve uma queda brusca de valor devido ao lançamento de uma nova versão. E isso é feito para atrair compradores desavisados.

Para se proteger, a empresa destaca que os usuários devem sempre lembrar que “se algo na internet parece bom demais para ser verdade, provavelmente é fraude. Mensagens sobre ofertas e pré-vendas devem ser verificadas em fontes confiáveis e desaconselhamos clicar em links de e-mails ou naqueles enviados por apps de mensagem ou redes sociais”.