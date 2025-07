Cuiabano no apagar das luzes: Botafogo vence o Sport e entra na briga pelo G4

Em uma partida de poucos lances de brilho e muitos sustos, o Botafogo mostrou resiliência e conquistou uma vitória dramática sobre o lanterna Sport por 1 a 0, neste domingo, na Ilha do Retiro. Um gol salvador de Cuiabano nos acréscimos do segundo tempo garantiu os três pontos, marcando a primeira vitória do técnico Davide Ancelotti no comando do Glorioso e recolocando a equipe na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

Apesar de uma atuação abaixo do esperado, com pouca inspiração ofensiva e sofrendo com as investidas do adversário, o Alvinegro soube ser letal no momento decisivo. A vitória, embora sofrida, é fundamental para o Botafogo, que agora soma 25 pontos e salta para a quinta posição na tabela, de olho no G4. Para o Sport, o cenário é cada vez mais crítico: o time permanece na lanterna, com apenas três pontos, e é o único da competição que ainda não venceu.

O Jogo: Sustos, Goleiros Inspirados e o Heroísmo de Última Hora

O Botafogo entrou em campo com desfalques importantes, como Allan e Savarino, ambos vetados por dores musculares, o que levou Ancelotti a escalar Newton e Joaquín Correa. O início da partida até deu a impressão de que o Botafogo ditaria o ritmo, com Arthur Cabral exigindo uma boa defesa do goleiro Gabriel antes do primeiro minuto. Contudo, essa foi uma das poucas chances claras do Alvinegro na primeira etapa.

O primeiro tempo se desenrolou de forma perigosa para o Botafogo. O Sport, apesar da péssima campanha, mostrou-se ousado e criou chances, principalmente em jogadas de bola parada. Ramon Menezes, em duas oportunidades, subiu mais alto que a zaga e cabeceou com perigo, testando o goleiro John. A melhor oportunidade do Leão veio em um voleio de Rafael Thyere que tirou tinta da trave.

O Botafogo também teve suas chances de abrir o placar, mas esbarrou na atuação inspirada de Gabriel, goleiro do Sport. Joaquín Correa viu sua finalização parar nas mãos do arqueiro, Arthur Cabral teve um gol bem anulado por impedimento, e Álvaro Montoro, em um toque sutil, também parou no goleiro adversário. O intervalo chegou com a sensação de que o placar poderia ter sido aberto por qualquer uma das equipes.

Na segunda etapa, o cenário de ineficácia persistiu, e a impaciência começou a tomar conta. Logo aos 3 minutos, Vitinho desperdiçou uma chance inacreditável, isolando a bola dentro da área. Newton arriscou de fora e quase acertou a trave, enquanto Alex Telles, de cabeça, também tirou suspiros da torcida. A pressão botafoguense aumentava, mas o gol não saía, e Gabriel, o goleiro do Sport, se agigantava como o grande nome da partida, fazendo defesas importantes, como na finalização de Santi Rodríguez na reta final.

Quando o empate sem gols parecia inevitável, um herói improvável surgiu do banco de reservas. Aos 46 minutos do segundo tempo, Cuiabano recebeu a bola na entrada da área. Cercado por dois marcadores, o lateral-esquerdo demonstrou frieza e habilidade, fez um giro rápido e bateu cruzado, no cantinho, sem chances para o goleiro Gabriel. Um gol de puro alívio que fez o banco de reservas alvinegro explodir em comemoração e silenciou a Ilha do Retiro, garantindo uma vitória de ouro para o Botafogo.

Próximos Compromissos

Com o jogo da 15ª rodada contra o Grêmio adiado, o Botafogo agora terá uma semana livre para trabalhar e só retorna a campo no próximo sábado, dia 27, quando enfrenta o Corinthians no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 1 BOTAFOGO

Local: Ilha do Retiro, em Pernambuco

Data: 20/07/2025

Hora: 17h30 (de Brasília)

Competição: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luís Marques

Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes

Cartões Amarelos: Marlon Freitas, Montoro e Matheus Alexandre (BOT)

Gol: Cuiabano (BOT), aos 46′ do 2° tempo

Público total: 11.609

Renda: R$ 408.735,00

SPORT: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Chico) e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Atencio); Chrystian Barletta (Matheusinho), Ignacio Ramírez e Derik Lacerda (Romarinho). Técnico: Daniel Paulista

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur (Santiago Rodríguez), Joaquín Correa (Nathan Fernandes), Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Rwan Cruz). Técnico: Davide Ancelotti

