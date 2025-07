Cuiabá vira sobre o Amazonas, vence por 3 a 1 e entra no G-4 da Série B

Em uma noite de reviravolta na Arena Pantanal, o Cuiabá conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas, nesta terça-feira (15.07), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Dourado ao G-4 da competição, enquanto a equipe amazonense segue afundada na lanterna.

O Amazonas abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo com Joaquín Torres, após falha da defesa cuiabana. No entanto, o Cuiabá demonstrou poder de reação e virou a partida ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Alisson Safira converteu um pênalti sofrido por Mateusinho, empatando o confronto. Pouco depois, aos 35 minutos, Carlos Alberto, em sua estreia pelo clube, marcou de cabeça após cruzamento de Mateusinho, selando a virada.

Na etapa complementar, o Cuiabá ampliou a vantagem novamente de pênalti. Aos 25 minutos, Victor Barbara foi derrubado na área, e Alisson Safira, com categoria, cobrou e marcou seu segundo gol na partida, fechando o placar em 3 a 1.

Com a vitória, o Cuiabá, que iniciou a rodada na nona colocação, saltou para a quarta posição da tabela, somando 25 pontos e superando o Remo pelo número de vitórias. Já o Amazonas permanece na última colocação, com apenas 14 pontos, em situação delicada na competição.

Na próxima rodada da Série B, o Cuiabá terá um confronto direto contra o Goiás, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. O Amazonas, por sua vez, buscará a reabilitação diante do Botafogo-SP, no Estádio Carlos Zamith, no domingo, também às 16h.

