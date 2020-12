Cuiabá vence o Oeste fora de casa e retorna ao G4 da Série B

Com gols de Elton e Jenison, o Cuiabá derrotou o Oeste na tarde desta terça-feira (15), fora de casa, e assumiu provisoriamente a terceira posição na tabela de classificação da Série B do Brasileirão.

O Dourado chegou agora a 47 pontos – dez a menos que a líder Chapecoense, e na próxima rodada, a 30ª do campeonato, medirá forças com o Operário, em jogo agendado para às 21h30 da próxima sexta-feira, na Arena Pantanal.

Resumo do jogo

Como já era de se esperar, por conta da posição na tabela, o Oeste começou tomando a iniciativa e abafando o Dourado em seu campo de defesa. Entretanto, bem postado, o Cuiabá teve paciência e trabalhou bem a posse de bola até inaugurar o marcador, aos 27. Em uma jogada rápida de contra-ataque, Felipe Marques enfiou a bola na medida para Elton, que só tirou do goleiro e correu para o abraço – oitavo gol do atacante no campeonato.

No final da primeira etapa, Pierini quase ampliou para o Dourado. O meia recebeu passe de Rafael Gava na entrada da grande área e chapou para o gol. A bola subiu demais e ainda contou com um desvio da marcação antes de sair por cima do travessão.

No segundo tempo, a tônica de jogo continuou a mesma, com o Oeste buscando reverter o placar e o Dourado se aproveitando da velocidade dos seus atacantes.

Aos 13, o treinador Allan Aal começou a mexer na equipe, buscando manter a intensidade do seu ataque. Numa dessas mudanças, o Dourado encontrou o segundo gol e matou o jogo. Yago, que entrou no lugar de Marcinho, arriscou chute de fora da área e a bola desviou na zaga do Oeste, Jenison, que havia entrado no lugar de Elton, só teve o trabalho de desviar a trajetória da bola e sair para o abraço.

Com o placar favorável, o Dourado só manteve a posse de bola e aguardou o apito final, que veio aos 50 minutos.

O técnico Allan Aal mandou o Dourado a campo com: João Carlos, Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário, Auremir, Pierini e Rafael Gava (Nenê Bonilha), Felipe Marques (Maxwell), Marcinho (Yago) e Elton (Jenison).