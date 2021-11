Cuiabá vence o Inter e se recupera no Brasileiro

Mais uma vez com a presença marcante da torcida, o Cuiabá conquistou uma vitória importantíssima para a busca do objetivo da permanência na Série A. O triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, com gol de Elton em cobrança de pênalti, levou o Dourado aos 42 pontos na tabela de classificação.

A partida foi disputada na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal, válida pela rodada 33 do Brasileirão.

O Dourado volta a jogar no domingo, contra o Bahia, fora de casa, pela rodada 34.

O Cuiabá dominou as ações do primeiro tempo e pouco viu o adversário chegar com perigo. Superior em campo, o time do técnico Jorginho foi acumulando chances claras de abrir o placar, principalmente nas arrancadas de Clayson pela esquerda. Aos 20 minutos, a luz da Arena Pantanal foi embora e o jogo ficou interrompido por 10 minutos. Assim que a partida voltou, Clayson quase abriu o placar em chute cruzado. Já na parte final, Rafael Gava também chegou perto de marcar, mas o chute forte parou na defesa de Marcelo Lomba.

No segundo tempo o panorama foi igual, com o Dourado mandando na partida. Aos 10, Clayson quase abriu o placar em chute na cara do goleiro. O gol saiu aos 23, após Felipe Marques cruzar e o árbitro marcar a mão na bola da defesa do rival. Elton, que tinha acabado de entrar, cobrou com categoria para explodir a Arena Pantanal. Dourado na frente.

O time

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Yuri), Pepê e Max (Felipe Marques); Clayson (Anderson Conceição) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho

