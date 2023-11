Cuiabá vence o Fortaleza e assume a 9ª posição do Brasileirão

O Cuiabá alcançou a metade superior da tabela do Campeonato Brasileiro ao garantir uma vitória contra o Fortaleza no último domingo. Na 34ª rodada, Deyverson e Pitta marcaram os gols da vitória por 2 a 0 na Arena Pantanal, sendo a segunda vitória consecutiva do Dourado na competição.

Com esse resultado, o Cuiabá agora tem 47 pontos e assumiu a nona colocação, empatado com o Fluminense, na nona posição, uma vez que o São Paulo empatou sem gols no clássico contra o Santos. A próxima partida do Cuiabá será contra o São Paulo, no dia 26, no Morumbi, às 18h30 (horário de Brasília).

Enquanto isso, o Fortaleza continua na 12ª colocação, com 43 pontos e duas rodadas a menos, separado por seis pontos da zona de rebaixamento. O Leão do Pici jogará no próximo sábado contra o Cruzeiro, às 18h30, no Castelão.

No início do jogo, o Fortaleza ofereceu perigo com Pochettino, mas o meia parou na defesa de Walter. Aos 5 minutos, o Cuiabá chegou pela primeira vez e marcou o gol. Deyverson se antecipou aos marcadores e desviou de cabeça para as redes após um cruzamento pela direita.

Durante o resto do primeiro tempo, o Fortaleza tentava atacar principalmente com lançamentos para a área, porém, a maioria das tentativas não foi efetiva. As únicas oportunidades criadas após o gol foram do Cuiabá, que arriscou com PK e Denílson, mas parou nas defesas de João Ricardo.

No segundo tempo, o Fortaleza dominou as ações em busca do empate. No entanto, seus atacantes mostraram pouca precisão nas finalizações. Aos 24 minutos, o Leão chegou perto de marcar com uma cabeçada de Pikachu, mas Walter realizou uma ótima defesa. A bola ainda tocou na trave antes de ser afastada.

Nos minutos finais da partida, o Cuiabá ampliou sua vantagem. Derik roubou a bola na defesa e fez uma jogada individual, driblando os adversários com velocidade até ser derrubado na área, resultando em um pênalti para o Dourado. Pitta converteu a cobrança com um chute firme no canto direito.

Nos acréscimos, aos 52 minutos, Yago Pikachu marcou o gol de honra do Fortaleza. O Leão pressionou a saída de bola do Cuiabá, roubou a bola na entrada da área e Pikachu finalizou cruzado para fazer o gol. O Dourado ainda acertou a trave em um chute de Pitta antes do apito final.

Fonte: Esportes