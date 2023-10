Cuiabá vence o Fluminense por 3 a 0, na Arena Pantanal

O Dourado voltou a vencer no Campeonato Brasileiro – e a vitória veio em grande estilo. Com gols de Clayson, Alan Empereur e Fernando Sobral, o Dourado goleou o Fluminense por 3 a 0 e somou mais três pontos na competição.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos 32 pontos e se mantém na 11ª posição na tabela. O próximo desafio é contra o Cruzeiro, dia 14, na Arena.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades de gol para os dois lados até os 43 minutos, quando Martinelli cometeu falta dura em Raniele, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Dourado com uma mais em campo.

Os minutos finais foram de pressão do Dourado, que teve boas chances de abrir o placar. Deyverson, em cabeçada, parou em grande defesa do goleiro do Fluminense. Derik, em chute de fora da área, também levou perigo, mas o jogo foi para o intervalo com o placar zerado na Arena.

O Dourado voltou para o segundo tempo com a mesma postura ofensiva. Raniele, aos 10 minutos, levou perigo em chute de fora da área.

O Cuiabá abriu o placar aos 11 minutos, com Clayson, aproveitando roubada de bola de Ronald e finalizando no canto, sem chances de defesa. Sete minutos mais tarde, Alan Empereur acertou lindo chute, de voleio, de fora da área, e marcou um golaço, ampliando a vantagem do Dourado na Arena Pantanal.

O Dourado queria mais. Wellington Silva, em duas oportunidades, quase ampliou o marcador. O Cuiabá pressionava a saída de bola do Fluminense tentando se aproximar ainda mais do terceiro gol.

Já nos minutos finais, Deyverson chegou a marcar o quarto gol – o lance, porém, foi anulado pela arbitragem por impedimento no início da jogada. O gol anulado, entretanto, não fez falta, e o Dourado conquistou uma importante vitória para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O próximo desafio do Cuiabá é contra o Cruzeiro. A partida está marcada para o dia 14 de outubro, às 19h de Mato Grosso, na Arena Pantanal – o duelo integra a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Dourado que venceu o Fluminense esteve em campo com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel (Rikelme); Raniele, Lucas Mineiro (Fernando Sobral) e Ronald (Filipe Augusto); Derik Lacerda (Wellington Silva), Clayson (Jonathan Cafú) e Deyverson. O técnico do Cuiabá é o português António Oliveira.

Fonte: Esportes