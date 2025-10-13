Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A

Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por 1 a 0, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado é ainda mais significativo por ter sido conquistado no dia do aniversário de 116 anos do clube paranaense, e impulsiona o Dourado para uma posição privilegiada na tabela, acendendo a esperança de acesso à elite.

O grande nome da partida foi o atacante Alisson Safira, autor do único gol do confronto na primeira etapa. Apesar de ter desperdiçado um pênalti na mesma fase do jogo, sua atuação foi fundamental para a vitória auriverde.

Dourado imponente na Arena Pantanal

Desde os primeiros minutos, o Cuiabá mostrou a que veio. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Alisson Safira aproveitou um preciso cruzamento de Mateusinho e finalizou com maestria no canto direito do goleiro Pedro Morisco, abrindo o placar para o time da casa. A vantagem deu tranquilidade ao Dourado, que manteve uma defesa sólida, dificultando as investidas do Coritiba, que apesar de ter maior posse de bola, não conseguiu converter em chances claras.

Aos 38 minutos, o Cuiabá teve a chance de ampliar em uma cobrança de pênalti, mas Safira isolou a bola, mantendo a diferença mínima no marcador até o intervalo. No entanto, o erro não abalou a confiança da equipe, que seguiu dominante.

Na etapa complementar, o Coritiba tentou uma reação, pressionando o campo de ataque, mas esbarrou na eficiente atuação do goleiro Jacy Maranhão e na consistente linha defensiva do Dourado. O Cuiabá, por sua vez, continuou criando perigo em finalizações de fora da área e jogadas de bola parada, demonstrando controle sobre a partida mesmo sem balançar as redes novamente.

Cuiabá salta na tabela e sonha com G4

Com a vitória crucial, o Cuiabá alcança os 49 pontos e dá um salto impressionante na classificação, assumindo a sexta colocação. A equipe deixou para trás Athletico-PR (7º), Remo (8º) e CRB (9º), e agora vê o G4 da Série B muito mais próximo. A distância para o Goiás, que atualmente fecha a zona de acesso, é de apenas três pontos, alimentando o sonho da torcida pantaneira de retornar à Série A.

Para o Coritiba, a derrota interrompe uma sequência de três vitórias consecutivas e impede o clube de abrir seis pontos na liderança, com Criciúma (2º) e Novorizontino (3º) mantendo a perseguição com 53 pontos cada.

Próximos Desafios

O Cuiabá buscará manter o bom momento na próxima rodada, quando enfrentará o Botafogo-SP.

Cuiabá:

Botafogo-SP x Cuiabá – 33ª rodada da Série B

– 33ª rodada da Série B Data e horário: 19/10 (domingo), às 18h30

19/10 (domingo), às 18h30 Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP)

A vitória contra o líder Coritiba não apenas celebra a força do Cuiabá em seu domínio, mas também solidifica sua posição como um forte candidato na briga pelo acesso à primeira divisão.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 1 x 0 Coritiba

Competição: Brasileirão Série B 2025

Brasileirão Série B 2025 Data: 12/10/2025

12/10/2025 Horário: 20:30 (Horário de Brasília)

20:30 (Horário de Brasília) Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Brasil

Arena Pantanal, Cuiabá, Brasil Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Marcelo de Lima Henrique Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Zaqueu Eleuterio Linhares

Renan Aguiar da Costa e Zaqueu Eleuterio Linhares VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Emerson de Almeida Ferreira Gol: Alisson Safira (6′ do 1ºT, Cuiabá)

