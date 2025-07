Cuiabá vence o América-MG em virada dramática pela série B do Brasileirão

Em uma noite de reviravoltas e emoções na Arena Pantanal, o Cuiabá conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O triunfo coloca o Dourado na 5ª posição, com 28 pontos, a apenas um do G4, acendendo a esperança do acesso. Já o Coelho mineiro, com 20 pontos, permanece na 15ª colocação, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento.

O confronto começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. O Cuiabá teve uma chance anulada logo aos 10 minutos com Jader, enquanto o América-MG respondeu com perigo através de Marlon e Miguelito. Aos 21, Carlos Alberto desperdiçou uma chance clara para o Dourado, finalizando para fora após um passe açucarado de Alisson Safira.

Apesar da pressão inicial do time da casa, foi o América-MG quem abriu o placar aos 40 minutos. Após uma falha do lateral Marcelo do Cuiabá, Elizari chutou na trave, e Arthur Sousa estava atento para aproveitar o rebote e balançar as redes.

No entanto, a resposta do Cuiabá não tardou. Aos 44 minutos, o VAR entrou em ação e assinalou um pênalti a favor do Dourado, após Mariano puxar o zagueiro Bruno Alves dentro da área. Alisson Safira, com tranquilidade, converteu a cobrança aos 50 minutos, deixando tudo igual antes do intervalo.

O segundo tempo foi marcado pela ascensão do Cuiabá. Logo aos 5 minutos, o estreante Jader coroou sua primeira partida com um golaço. Após um belo passe de calcanhar de Safira, o meia dominou na área, driblou a marcação e finalizou de canhota, virando o jogo para o Dourado. O América-MG tentou reagir, com Elizari acertando um chute perigoso aos 8 minutos, mas a igualdade não veio.

Para selar a vitória, aos 40 minutos, Juan Christian marcou mais um golaço para o Cuiabá. Após pivô de Safira, o atacante girou na área e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro Dalberson. A situação do América-MG se agravou ainda mais quando o técnico Enderson Moreira foi expulso aos 42 minutos por reclamação.

Nos acréscimos, o jogo ganhou contornos dramáticos. Willian Bigode perdeu uma chance incrível para o América-MG, e na sequência, o goleiro Pasinato do Cuiabá caiu lesionado. Sem substituições disponíveis, o atacante Alisson Safira, autor do gol de empate, assumiu o gol nos minutos finais, em uma cena inusitada. Apesar da bizarra situação, e com o volante Kauã Diniz também expulso, o América-MG não conseguiu reverter o placar.

Com a vitória, o Cuiabá se anima para a próxima rodada, onde enfrentará o Criciúma no dia 29, no estádio Heriberto Hülse, em busca de adentrar a cobiçada zona de acesso. Já o América-MG terá um desafio difícil em casa contra o Athletico, tentando se reabilitar na competição e se afastar da zona da degola.

