Cuiabá vence Chapecoense de virada e assume liderança da Série B

A série B do Campeonato Brasileiro tem novo líder. O Cuiabá derrotou a Chapecoense por 2 a 1, de virada, com dois gols nos acréscimos do segundo tempo, em uma partida emocionante disputada na Arena Pantanal na noite desta sexta-feira (28). Com o resultado, o Dourado chegou a 13 pontos, já a Chape permanece com 10 pontos, na terceira posição.

O Cuiabá começou o jogo pressionando a Chapecoense, que tinha dificuldades em passar do meio de campo. Na primeira vez que a Chape conseguiu chegar com perigo, abriu o placar. Aos 6 minutos, Paulinho Moccelin desviou de cabeça na linha central. Nenhum jogador do Dourado se aproximou da bola e o próprio atacante conseguiu recuperar a posse. Ao chegar perto da grande área, Moccelin tentou o toque para Anselmo Ramon, mas Anderson Conceição desviou e acabou entregando novamente nos pés de Paulinho Moccelin, que não perdoou chutando de perna esquerda para marcar.

Mesmo sofrendo seu primeiro gol na Série B, o Dourado continuou melhor na partida e voltou a dominar as ações. A melhor chance do Cuiabá foi aos 41 minutos, em uma cabeçada de Felipe Ferreira que passou perto da trave esquerda do goleiro João Ricardo.

Logo aos 7 minutos do segundo tempo, Hayner e Anselmo Ramon receberam cartão vermelho. Hayner acertou uma joelhada no atacante da Chapecoense, que revidou com uma agressão no rosto do lateral direito. Auxiliado pelo assistente, o árbitro Fábio Augusto Santos Sá Júnior expulsou os dois jogadores.

Com dificuldade para criar jogadas, o Cuiabá apostou nos lançamentos para a área para tentar o empate. Aos 34 minutos, Yago cruzou na cabeça de Maxwell, que finalizou para fora. A pressão do Dourado deu resultado. De tanto insistir, o gol de empate saiu aos 47 minutos. Bola alçada na área para o zagueiro Anderson Conceição completar de cabeça no canto direito do goleiro João Ricardo.

Quando o empate parecia inevitável, veio a virada. O Cuiabá acreditou na vitória, continuou no ataque e, aos 48 minutos, Yago chutou para marcar o gol que vale a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Triunfo do Avaí

Se a Chapecoense perdeu na sexta-feira, outra equipe de Santa Catarina venceu. O Avaí foi a Barueri enfrentar o Oeste para tentar quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas e iniciar a recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois times precisavam da vitória e começaram o jogo com grande intensidade. Melhor para o Avaí, que conseguiu abrir o placar logo aos 8 minutos, com um bonito gol de Pedro Castro. Com a vantagem, os visitantes optaram por recuar e tentar matar o jogo em contra-ataques. A estratégia deu certo, o Oeste pouco assustou e o Avaí teve chances de ampliar. O gol que sacramentou a vitória dos catarinenses veio aos 47 minutos do segundo tempo, com uma bela jogada de Leonan que terminou com a bola no fundo da rede do Oeste.

Com o resultado, o Avaí chegou a seis pontos conquistados. O Oeste ainda não venceu no campeonato, são quatro derrotas e dois empates. O Rubrão está na penúltima posição, com apenas dois pontos conquistados.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.