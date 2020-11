Cuiabá treina focado para enfrentar América pela Série B

O elenco do Cuiabá voltou aos treinamentos, após a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Grêmio, que terminou com vantagem para o time gaúcho por 2 a 1.

Ainda sem anunciar o seu novo técnico, o Dourado foi comandado no treino de hoje pelo auxiliar-técnico Franco Muller e o foco total é na partida do próximo sábado, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro, diante do América-MG, na Arena Pantanal.

Será o duelo entre o segundo e o terceiro colocado, ambos com 36 pontos e campanhas idênticas: 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas. O time mineiro fica em segundo somente no critério de saldo de gols: 8 contra 6 do Dourado.