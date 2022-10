Cuiabá tem jogo de ‘6 pontos’ neste domingo contra o Ceará

O domingo é decisivo para o Dourado na Série A do Brasileirão. O confronto direto contra o Ceará, neste domingo (16.10), às 15h (de MT), na Arena Castelão, é encarado como final para o time auriverde. Com a vitória fora de casa, o Cuiabá passa o adversário cearense na tabela.

“Todos os jogos são oportunidades. É um adversário difícil, com excelentes jogadores. Vamos lutar pelos três pontos. Sabemos da responsabilidade para dar uma resposta. Temos que entender que é uma oportunidade. Se vencermos, saímos da zona de rebaixamento. Enquanto depender de nós, é muito saboroso. E vamos até o fim assim.” disse o técnico António Oliveira.

A equipe desembarcou no final da noite de sexta-feira em Fortaleza e encerrou a preparação com treinamento na tarde deste sábado, no CT do Fortaleza.

Fonte: Agência Esporte