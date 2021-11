Cuiabá tem gols anulado e empata com Bahia

O Cuiabá teve gols duvidosos anulados pela arbitragem e empatou sem gols com o Bahia, na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Rafael Gava e Jenison marcaram para o Dourado, porém acabaram não comemorando as bolas na rede.

Na primeira, um suposto impedimento no início da jogada após passe de Max para Felipe Marques. Na segunda, o árbitro marcou falta de Jenison antes do cabeceio. O duelo foi válido pela rodada 34.

Com o empate, o time auriverde chegou aos 43 pontos em 11 lugar, restando pouco para atingir o objetivo da permanência.

O Dourado volta a jogar no dia 30 de novembro, contra o Palmeiras, na Arena Pantanal, pela rodada 36.

O Cuiabá começou o duelo bem postado na defesa sem dar espaços para as investidas do adversário. O primeiro lance de perigo veio em chutaço de Max de fora da área, que triscou a trave. Bem na partida, Max foi o atleta mais perigoso do Dourado nos minutos iniciais sempre aparecendo bem para finalizar. O Dourado abriu o placar com Rafael Gava, após cruzamento de Felipe Marques, mas arbitragem anulou de forma bem duvidosa. O VAR foi acionado e não deixou claro que o atacante estava em impedimento. Pouco depois, mais um gol do Cuiabá, agora em cabeçada de Jenison e que o árbitro novamente errou na anulação ao alegar falta do atacante.

Na segunda etapa, o adversário veio para cima novamente, mas sem conseguir infiltrar na zaga do Dourado. A equipe auriverde buscou os contra-ataques, mas criou menos do que no primeiro tempo. No fim, empate sem gols e mais um ponto na tabela para o Dourado.

O time

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Camilo, Pepê (Anderson Conceição), Rafael Gava (Uillian Correia) e Max (Cafú); Felipe Marques (Lucas Hernandez) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.