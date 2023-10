Cuiabá surpreende e vence Botafogo por 1 a 0 em jogo decisivo no Campeonato Brasileiro

O Cuiabá surpreendeu ao vencer o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (29.10). Essa foi apenas a segunda derrota do líder da competição em casa.

Devido ao adiamento do jogo contra o Fortaleza, o Botafogo fez duas partidas seguidas no Nilton Santos e acabou tropeçando em ambas. Após o empate com o Athletico-PR por 1 a 1, o time foi derrotado pelo Cuiabá, que se tornou o segundo time a vencer o líder no “tapetinho”, como a torcida chama o gramado sintético. O primeiro foi o Flamengo.

O Botafogo iniciou a partida com mais iniciativa, mas o jogo começou de forma truncada. Aos 11 minutos, Di Placido aproveitou o rebote e arriscou um chute de fora da área, mas foi defendido por Walter. Apesar de ter mais posse de bola, o time carioca estava encontrando dificuldades para criar oportunidades claras de gol. O Botafogo buscava mais o jogo pelo lado direito, com Júnior Santos, mas foi pela esquerda que conseguiu assustar. Luis Henrique fez o passe para Tiquinho Soares, que fez o pivô e passou de volta para Luis chutar. Walter defendeu aos 30 minutos.

O Cuiabá também teve poucas chances de gol. Quando chegou, Deyverson atrapalhou a jogada. Aos 35 minutos, Isidro Pitta chutou da entrada da área, mas Deyverson, em posição de impedimento, não conseguiu desviar a trajetória da bola. O próximo lance foi a melhor chance até então para o Botafogo. Júnior Santos tentou invadir a área, mas foi desarmado, porém a bola sobrou para Eduardo, que teve um cara a cara com Walter, mas o goleiro evitou o gol.

Aos 47 minutos, após um cruzamento da esquerda, Júnior Santos ganhou pelo alto, mas cabeceou para fora. Tiquinho não conseguiu alcançar a bola. O Botafogo chegou a abrir o placar aos 50 minutos, após cobrança de falta para a área. Júnior Santos desviou a bola para Cuesta, que dominou e marcou. No entanto, a arbitragem marcou impedimento de Júnior por toque de mão de Cuesta antes de finalizar. Dessa forma, o primeiro tempo terminou sem gols.

O Cuiabá aproveitou uma oportunidade aos seis minutos do segundo tempo e abriu o placar. Isidro Pitta foi lançado e o goleiro Lucas Perri saiu do gol para cortar o lançamento, mas acabou acertando o atacante e a bola foi na direção do gol. O atacante acelerou, driblou Di Placido em um carrinho e fez o gol.

O técnico Lúcio Flávio fez sua primeira mudança colocando Matias Segovia no lugar de Luis Henrique aos 13 minutos. Segovinha arriscou um chute de fora da área aos 18 minutos, mas mandou para fora. Aos 26 minutos, Tiquinho chutou cruzado e Eduardo desviou, mas Walter defendeu com segurança.

Lúcio Flávio fez mais duas alterações, substituindo Marçal e Eduardo por Hugo e Janderson. Aos 30 minutos, Segovinha cruzou da direita e Janderson ganhou pelo alto, mas cabeceou por cima, com perigo. Júnior Santos teve uma oportunidade aos 37 minutos, recebendo um passe de Tiquinho na área, mas chutou para fora.

Aos 41 minutos, Lúcio Flávio fez suas últimas mudanças, colocando Gabriel Pires e Carlos Alberto nos lugares de Tchê Tchê e Marlon Freitas. Um minuto depois, Gabriel Pires arriscou um chute de longa distância e Walter mandou para escanteio. O goleiro do Cuiabá brilhou novamente aos 46 minutos, quando Tiquinho Soares cabeceou para o canto após cobrança de escanteio, mas Walter espalmou a bola. O Cuiabá derrubou o líder Botafogo no Nilton Santos.

Fonte: Esportes