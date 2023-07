Cuiabá recebe o Santos na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro

Buscando se reabilitar no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá enfrentará o Santos na Arena Pantanal neste domingo, às 17h30, em partida válida pela 13ª rodada da competição. Os ingressos estão à venda a partir de R$10.

Após duas derrotas consecutivas para Botafogo, em casa, e Vasco, no Rio de Janeiro, o Cuiabá precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 16ª colocação, com 12 pontos. O Santos, por sua vez, está em 13º lugar, com um ponto a mais.

O meia Denilson destacou a dificuldade do jogo e a importância de buscar a vitória na Arena. O zagueiro Alan Empereur e o volante Fernando Sobral desfalcarão o time devido ao terceiro cartão amarelo, enquanto o técnico António Oliveira, expulso no último jogo contra o Vasco, não estará na beira do campo. O auxiliar Bruno Lazaroni assumirá o comando da equipe. Por outro lado, o lateral-direito Matheus Alexandre, que estava suspenso no jogo no Rio, volta a ficar disponível para a defesa.

A preparação para a partida contra o Santos foi concluída com um treino tático realizado na Arena Pantanal. A comissão técnica trabalhou em detalhes de bolas paradas e finalizações. O lateral-esquerdo Uendel, que se recuperou de uma cirurgia no joelho direito, retorna à lista de relacionados após quase um ano afastado dos gramados.

Uendel, número 6 do Cuiabá, chegou ao clube em 2021 e já disputou 75 partidas, contribuindo com um gol e seis assistências. Ele foi peça fundamental nas campanhas de permanência na elite do futebol brasileiro e conquistou três títulos estaduais com o time.

Fonte: Esportes