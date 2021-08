Cuiabá recebe o Bahia em casa

O Dourado joga neste sábado à noite contra o Bahia, na Arena Pantanal, às 20h (de MT), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro dos três jogos em sequência do time em casa. Depois do confronto contra os baianos, recebe ainda o Athletico-PR e o Grêmio.

O Cuiabá finalizou a preparação na tarde desta sexta-feira, em treinamento técnico e tático no novo campo do CT da base.

O time auriverde vem de empate sem gols com o Internacional, no Beira-Rio, com 13 pontos em 13 jogos – 16º lugar. O Bahia tem 17 pontos, na 10ª posição.

– Apesar de não poder contar com o nosso torcedor, sabemos o quanto isso é importante faz uma grande diferença, e jogar em casa é sempre bom. Para nós é fundamental que a gente consiga pontuar nesses três jogos. Seria maravilhoso duas vitórias e um empate, sei o quanto é difícil as equipes que vamos enfrentar, mas estamos em busca do nosso objetivo – disse o técnico Jorginho.

Para o confronto deste sábado, o técnico não poderá contar com o atacante Clayson, por motivos contratuais, mas conta com o retorno de Guilherme Pato e Anderson Conceição. O meia Yesus Cabrera também pode ser novidade na relação.

– O Yesus Cabrera é um bom jogador, que vinha parado há algum tempo, precisamos fazer um trabalho para aumentar a força dele. Ele tem muita técnica, participa muito do jogo com qualidade, aproxima, tem o toque curto, o último passe. É inteligente, aplicado. De início não vamos usá-lo, mas no decorrer da partida pode ser sim que ele venha a entrar.

NO APITO

Árbitro: Héber Roberto Lopes-SC

Assistente 1: Kleber Lucio Gil-SC

Assistente 2: Johnny Barros de Oliveira-SC

4º Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto-MT

VAR: Braulio da Silva Machado-SC

TRANSMISSÃO

Premiere

ARTILHEIROS NO BRASILEIRÃO

5 Elton; 3 Jenison; 1 Jonathan Cafú, Rafael Gava, Felipe Marques, Pepê e Rafael Papagaio

ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO

2 Rafael Gava, João Lucas e Clayson; 1 Pepê, Guilherme Pato, Marllon, Clayson e Felipe Marques

ARTILHEIROS NA TEMPORADA

11 Elton; 5 Raul; 4 Jonathan Cafú e Rafael Gava; 3 Jenison; 2 Guilherme Pato; 1 Clayson, Camilo, Auremir, Marllon, Osman, Felipe Marques, Pepê e Rafael Papagaio.

CARTÕES AMARELOS

2 Marllon, João Lucas e Osman; 1 Pepê, Danilo Gomes, Uendel, Felipe Marques, Rafael Papagaio, Jonathan Cafú, Jenison, Guilherme Pato, Elton, Uillian Correia, Paulão e Clayson.

SUSPENSO

Ninguém

CURTINHAS

• Cuiabá e Bahia disputam pela primeira vez uma partida pelo profissional.

• O único duelo foi válido pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2021. A partida terminou empatada em 0 a 0.

• O Cuiabá tem 13 gols marcados na Série A do Brasileiro. Elton (cinco), Jenison (três), Rafael Gava, Jonathan Cafú, Felipe Marques, Pepê e Rafael Papagaio foram os autores.

• Rafael Gava (2), João Lucas (2), Clayson (2) Pepê, Marllon, Guilherme Pato e Felipe Marques deram as assistências para os gols do Cuiabá na Série A.

• O Dourado soma 13 pontos em 13 jogos na elite nacional, com aproveitamento de 33,3%.

• O Cuiabá disputou 30 jogos na temporada, com 14 vitórias, 12 empates e quatro derrotas – aproveitamento de 60%.

• No ano, o ataque marcou 44 gols e a defesa sofreu 23 entre Série A, Copa do Brasil e Mato-grossense.

• O Cuiabá disputa em 2021, pela primeira vez, a Série A do Brasileiro. Mato Grosso não tinha um representante na elite nacional desde 1986.

• O clube conquistou o Decacampeonato do Mato-grossense em 19 anos de história. O Dourado venceu oito dos últimos 11 campeonatos.

• O atacante Elton tem 49 jogos jogos oficiais pelo Cuiabá e pode completar 50 se entrar em campo. Ele já marcou 22 gols, sendo nove na Série B 2020, dois pela Copa Verde 2020, seis pelo Estadual e cinco pela Série A. Ele foi o artilheiro do clube no Mato-grossense e é o artilheiro da equipe na Série A.

• O volante Rafael Gava tem 56 jogos com a camisa do Cuiabá, com dez gols marcados

• Auremir já realizou 56 jogos pelo Cuiabá, com um gol anotado.

• O Dourado já apresentou 19 reforços para a temporada 2021: o goleiro Walter, os laterais João Lucas e Uendel, os zagueiros Paulão, Walber, Marllon e Joaquim, os volantes Camilo, Pepê, Uillian Correia e Yuri, o meia Murilo Rangel e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato, Osman, Rafael Papagaio, Danilo Gomes e Yesus Cabrera.

fonte: http://cuiabaesporteclube.com.br/cuiaba-inicia-sequencia-em-casa-contra-o-bahia/