Cuiabá perde para o Novorizontino e sai do G4 da Série B

Em um domingo para ser esquecido, o Cuiabá sofreu uma dura derrota de 3 a 0 para o Novorizontino, em confronto direto pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O revés não apenas tirou o Dourado do G4 da competição, como também expôs fragilidades da equipe em um jogo marcado por expulsões e oportunidades perdidas.

Com o resultado, o Cuiabá estacionou nos 21 pontos, caindo da quarta para a quinta posição na tabela, e vendo o Novorizontino, seu algoz, consolidar-se na vice-liderança, a apenas um ponto do líder Goiás. A ambição de se firmar na zona de acesso foi severamente abalada por uma atuação aquém do esperado.

Início de Jogo complicado e expulsão

A partida começou desfavorável para o Cuiabá. Aos 20 minutos do primeiro tempo, após uma defesa do goleiro Mateus Pasinato em chute de Lucca, Marlon aproveitou o rebote com o gol aberto para inaugurar o placar a favor do Novorizontino.

A situação do Dourado piorou drasticamente aos 39 minutos da primeira etapa. O volante Jean Irmer cometeu um carrinho por trás em Derik Lacerda e, após revisão do VAR, foi expulso. Com um jogador a menos, o Cuiabá viu sua estratégia desmoronar antes mesmo do intervalo.

Apesar da desvantagem numérica, o Cuiabá tentou reagir no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, Mateusinho cruzou para Derik Lacerda, que cabeceou por cima do gol, indicando um breve momento de pressão.

Contudo, qualquer esperança de recuperação foi aniquilada aos 31 minutos, quando o atacante Alisson Safira também foi expulso, desta vez por atingir a cabeça de Dantas com o pé alto. O cartão vermelho restabeleceu a igualdade numérica em campo, mas o ímpeto do Cuiabá já estava diluído e a moral da equipe, abalada.

A partir daí, o Novorizontino aproveitou os espaços e a desorganização do adversário. Três minutos após a expulsão de Safira, Airton Moisés cruzou, a bola tocou na mão de Lucas Mineiro, e o árbitro assinalou pênalti. Matheus Frizzo converteu, ampliando a vantagem para 2 a 0. Para sacramentar a goleada e o pesadelo cuiabano, aos 51 minutos, Airton Moisés recebeu lançamento de César Martins e tocou na saída do goleiro, fechando o placar em 3 a 0.

Desafios pela frente

A derrota e a saída do G4 colocam o Cuiabá sob pressão para as próximas rodadas. A equipe agora busca reabilitação no próximo sábado, dia 22 de junho, às 16 horas, quando enfrentará o Coritiba no Couto Pereira. Será crucial para o Dourado reagir e mostrar que a goleada de hoje foi apenas um tropeço em sua busca pelo acesso à Série A.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino-SP 3 x 0 Cuiabá

Estádio: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Denílson (Cuiabá)

Cartões Vermelhos: Jean Irmer (Novorizontino); Alisson Safira (Cuiabá)

Gols: Marlon, Matheus Frizzo e Airton Moisés (Novorizontino-SP)

Público: 1.522 total

Renda: R$ 20.405,00

Novorizontino-SP: Airton; Igor Formiga, César Martins, Dantas e Fábio Matheus (Patrick Brey); Jean Irmer, Marlon (Luís Oyama) e Matheus Frizzo; Pablo Dyego (Léo Tocantins), Bruno José (Airton Moisés) e Lucca (Willian Farias). Técnico: Umberto Louzer.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur e Léo Ataíde (Jadson); Patrick De Lucca, Denilson (Lucas Mineiro) e Max (Lucas Cardoso); Juan Christian (Alisson Safira), Derik Lacerda (David) e Edu. Técnico: Umberto Louzer.

Fonte: Esportes