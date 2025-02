Cuiabá goleia Sport Sinop pelo Mato-grossense

Em uma partida de domínio absoluto, o Cuiabá derrotou o Sport Sinop por 5 a 0 na Arena Pantanal, em confronto válido pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Mato-grossense. O jogo, que marcou a estreia do técnico Guto Ferreira no comando do Dourado, selou a classificação direta da equipe para as semifinais do torneio.

Desde o apito inicial, o Cuiabá impôs seu ritmo. Com apenas 5 minutos, a equipe já ameaçava com Denilson, após uma bela defesa do goleiro Johnatan. Na sequência, Derik Lacerda abriu o placar cobrando pênalti, após ter sido derrubado dentro da área, aos 8 minutos. Ele ampliaria novamente aos 17 e fechou sua participação com um hat-trick no final do primeiro tempo. Juan Christian e Max também contribuíram para a expressiva goleada, fazendo 3 a 0 e 5 a 0, respectivamente.

O Sport Sinop, apesar da tentativa de reforço defensivo em meio às adversidades, pouco conseguiu fazer frente ao ataque avassalador do Cuiabá. Além da goleada, um momento tenso marcou a partida aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Johnatan e o lateral Gabriel Neves se desentenderam em campo, trocando empurrões.

Na segunda etapa, com a vantagem confortável, o Cuiabá reduziu o ritmo, mas ainda ampliou o placar com Max, em chute preciso de fora da área.

Luverdense vence no encerramento da primeira fase

Em Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes, o Luverdense superou a Academia por 1 a 0, com gol marcado por Gean Junior aos 45 do segundo tempo. No entanto, a vitória não foi suficiente para garantir uma vaga na fase final, e o Luverdense encerrou sua participação na sétima posição, garantindo-se na elite para o ano seguinte.

Futuro das equipes

O Sport Sinop, apesar da derrota, mantém-se na primeira divisão do futebol mato-grossense para 2026. Por outro lado, a Academia, que havia confirmado o rebaixamento na rodada anterior, disputará a segunda divisão no próximo campeonato. Com essa vitória pungente, o Cuiabá comprova sua força no estadual e avança com moral renovada para as semifinais, mantendo firmes suas pretensões no campeonato.

Fonte: Esportes