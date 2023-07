Cuiabá goleia o Santos na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo (02.07), o Cuiabá venceu o Santos por 3 a 0, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi disputado na Arena Pantanal, na capital do Estado de Mato Grosso, e marcou a ascensão do Cuiabá na tabela.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o atacante Iury Castilho, do Cuiabá, tentou um passe longo para Deyverson, mas João Paulo, goleiro do Santos, fez a proteção e a bola saiu pela linha de fundo.

O camisa 10 do Cuiabá, Ceppelini, cobrou um escanteio aos 21 minutos, mas a zaga do Santos conseguiu afastar. Na sequência, Rikelme jogou a bola na área e Messias conseguiu cortar o passe.

Aos 26 minutos, o volante Ranieli criou uma oportunidade em um belo passe para Jonathan Cafu, que recebeu na entrada da área, mas Gabriel Inocêncio, camisa 12 do Santos, chegou para travar a finalização.

Já aos 44 minutos, o Santos teve sua chance com um passe de Lucas Lima para o atacante Marcos Leonardo, que finalizou dentro da área, mas o goleiro do Cuiabá fez a defesa.

Aos 48 minutos, Marcos tentou novamente com um cabeceio, mas Walter, goleiro do Cuiabá, bloqueou a jogada.

O primeiro gol da partida saiu aos 7 minutos do segundo tempo, com Deyverson, camisa 16 do Cuiabá, que subiu entre Messias e Joaquim e cabeceou para balançar as redes do Santos (1 a 0).

Denilson ampliou o placar aos 29 minutos, finalizando com perfeição no canto esquerdo do goleiro João Paulo (2 a 0).

Aos 40 minutos, Rikelme marcou o terceiro gol do Cuiabá, após um desvio de Isidro Pitta. O lateral soltou uma bomba e marcou mais um para o time cuiabano.

No último minuto da partida, Emerson Ramon, do Cuiabá, arriscou mais um chute, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Com essa vitória, o Cuiabá chegou aos 15 pontos e o time está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 3×0 Santos

Data: 02/07/2023 Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, MT

Público: 13.477

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Rodrigo Nunes de Sa

Cartões amarelos: Gabriel Inocêncio, Messias (SAN);

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Deyverson, Denílson, Rikelme (CUI)

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Rikelme; Raniele (Filipe Augusto), Denílson, Ceppelini (Ronald); Jonathan Cafu (Emerson Ramon), Deyverson (Isidro Pitta), Iury Castilho (Wellington Silva). Técnico: António Oliveira

Santos: João Paulo, João Lucas (Cadu), Joaquim, Messias, Gabriel Inocêncio (Kevyson); Rodrigo Fernández, Dodi (Sandry), Luan Dias (Bruno Mezenga), Lucas Lima (Lucas Braga); Mendoza, Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra.

Fonte: Esportes