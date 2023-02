Cuiabá goleia o Luverdense pelo campeonato Mato-grossense

O Dourado venceu, com goleada, o Luverdense, na tarde deste domingo, na Arena Pantanal. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mato-grossense, o Cuiabá aplicou 5 a 0 no adversário. Pablo Ceppelini, Fernando Sobral, Vinicius Boff e Deyverson, por duas vezes, marcaram os gols da vitória do Dourado.

Já classificado para a semifinal do estadual, com 100% de aproveitamento, o Dourado se prepara agora para iniciar a disputa da Copa Verde. Na quarta-feira, o Cuiabá enfrenta o Ceilândia, na Arena, em confronto válido pela segunda fase. Pelo estadual, o Dourado volta a campo no sábado, fora de casa, contra o Cacerense, pela última rodada da primeira fase.

O jogo

O começo de jogo foi de bastante intensidade das duas equipes. O Luverdense levou perigo em jogadas aéreas, e o Dourado buscava transações em velocidade para criar chances de gol. Aos 10 minutos, Fernando Sobral pegou rebote de fora da área e soltou a bomba. A bola explodiu no braço do zagueiro. Pênalti que Pablo Ceppelini cobrou com categoria, deslocando o goleiro e abrindo o placar na Arena Pantanal.

Aos 13 minutos, Matheus Alexandre cruzou e Iury Castilho cabeceou para o fundo das redes. O lance, porém, foi anulado pela arbitragem, que alegou impedimento. No minuto seguinte, em contra-ataque, Pablo Ceppelini saiu na cara do gol, mas a finalização saiu por cima. Cuiabá estreia hoje na Copa do Brasil

Aos 18 minutos, em mais uma jogada de velocidade, Fernando Sobral recebeu passe em profundidade e bateu forte, na saída do goleiro, para ampliar o marcador na Arena Pantanal. Aos 30 minutos, Isidro Pitta teve ótima oportunidade para marcar o terceiro, mas parou em grande defesa do goleiro do Luverdense. Pouco tempo depois, Iury Castilho dominou dentro da área e finalizou, mas a bola passou ao lado da trave direita da meta adversária.

O começo da segunda etapa foi semelhante do início do primeiro tempo, com o Luverdense tentando chegar ao gol através das jogadas aéreas e de bola parada. Mas, aos cinco minutos, Pitta acionou Vinicius Boff dentro da área. O meia finalizou na saída do goleiro adversário para marcar o primeiro gol dele como profissional pelo Cuiabá – e o terceiro do Dourado na partida.

A partir do terceiro gol, o Cuiabá começou a administrar a partida e a envolver o adversário com trocas de passes, especialmente pela esquerda, com boas triangulações entre Vinicius Boff, Mateusinho e Deyverson. Rafael Gava e Fernando Sobral também participavam da boa troca de passes. Cuiabá perde e é eliminado da Copa do Brasil na primeira rodada

Aos 25 minutos, por muito pouco Deyverson não marcou o primeiro gol dele na temporada. Jonathan Cafú foi ao fundo e cruzou na medida para o centroavante, que desviou, de cabeça, mas a bola passou raspando a trave direita.

O gol de Deyverson, contudo, não demoraria a sair. Aos 33 minutos, o atacante invadiu a área, driblou o goleiro e sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou, com categoria, no canto, e marcou o quarto do Dourado na partida e o primeiro dele em 2023.

Já nos acréscimos, o centroavante deixou mais um. Matheus Alexandre cruzou com perfeição, e Deyverson, de cabeça, marcou o segundo gol dele na partida e o quinto do Cuiabá, dando números finais ao jogo.

Com o resultado, o Cuiabá segue com 100% de aproveitamento no estadual. O próximo compromisso é contra o Ceilândia, na quarta-feira, pela segunda fase da Copa Verde. A partida será disputada na Arena Pantanal.

O Dourado esteve em campo com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Mateusinho; Ronald (Rafael Gava), Fernando Sobral e Pablo Ceppelini (Rodriguinho); Jonathan Cafú (Gabryel Freitas), Iury Castilho (Vinicius Boff) e Isidro Pitta (Deyverson).

Fonte: Agência Esporte