Cuiabá fica só no empate com o Cruzeiro na Arena Pantanal

O Dourado somou mais um ponto no Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Pantanal na noite deste sábado, a equipe comandada pelo português António Oliveira ficou no empate sem gols com o Cruzeiro, em confronto válido pela 26ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos 33 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo desafio é contra o Coritiba, fora de casa, na quarta-feira (18).

O Cruzeiro começou assustando o Dourado. Logo nos primeiros segundos, Walter precisou fazer grande defesa. O time visitante, nos minutos iniciais, mantinha a posse de bola e chegava com perigo próximo ao gol do Cuiabá.

O Dourado assumiu o controle da partida a partir dos 20 minutos e teve boas oportunidades para abrir o placar. Allyson chegou a acertar o travessão em cabeçada após cobrança de escanteio. Deyverson parou em boa defesa de Rafael Cabral, e Raniele, em chute de fora da área, também assustou.

Aos 28 minutos, um susto. Uendel e William se chocaram de cabeça em disputa de bola no alto. O lateral-esquerdo do Dourado sofreu um corte profundo e precisou ser levado para o hospital para exames, que não detectaram lesão intracraniana. O camisa 6 já está em casa, consciente e com quadro de saúde estável, e seguirá sob cuidados do Departamento Médico.

A segunda etapa foi de domínio do Cuiabá mas, apesar de manter a posse de bola, o Dourado não conseguiu criar muitas oportunidades de gol. Deyverson, em finalização de primeira, teve boa chance.

Já nos minutos finais, Filipe Augusto recuperou a bola no campo de ataque e acionou Deyverson. O camisa 16 não conseguiu finalizar e tentou passe para Pablo, mas a zaga cruzeirense conseguiu afastar o perigo. Na sequência, Fernando Sobral cobrou falta, mas Rafael Cabral fez grande defesa e evitou o gol da vitória do Dourad.

Agora, o Cuiabá se prepara para enfrentar o Coritiba. A partida está marcada para quarta-feira (18), às 19h (de MT), no Estádio Couto Pereira, pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro.

