Cuiabá fica só no empate com o Coritiba na Arena Pantanal

Jogando na Arena Pantanal na noite deste sábado, 27, o Dourado somou mais um ponto no Campeonato Brasileiro.

O Cuiabá empatou em 1 a 1 com o Coritiba, em confronto válido pela oitava rodada da competição nacional. Fernando Sobral abriu o placar para o Dourado no primeiro tempo, e Robson empatou para o time visitante na etapa final.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos oito pontos, e aguarda o término da rodada para saber em que posição fica na tabela de classificação.

O jogo

O Dourado foi dominante na primeira etapa e abriu o placar logo aos dois minutos, com Fernando Sobral – um golaço, da lateral da área, em chute que entrou no ângulo. Raniele, de cabeça, teve duas boas oportunidades para ampliar o marcador. Também de cabeça, Fernando Sobral quase aumentou a vantagem do Dourado, mas parou em grande defesa do goleiro adversário.

Aos 23 minutos, um susto. Caio César, atleta do Coritiba, sofreu um mau súbito e desmaiou em campo. A equipe médica presente na Arena agiu rápido e, com apoio da ambulância, levou o jogador ao hospital para atendimento. Caio César, felizmente, passa bem.

Logo no início da segunda etapa, o Coritiba chegou ao empate, com Robson, que aproveitou cruzamento da esquerda e deixou o placar igualado na Arena Pantanal.

Em busca da vitória, o Cuiabá tentou pressionar o adversário e teve boa chance com Pablo Ceppelini, em chute colocado da entrada da área que passou perto da trave direita. Quagliata, que ingressou no time na segunda etapa, foi bastante acionado pelo lado direito.

Apesar das tentativas, o Cuiabá não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Coritiba e, aos 53 minutos de jogo, a arbitragem encerrou a partida na Arena Pantanal.

Agora, o Cuiabá se prepara para o duelo contra o Goiás, no domingo, dia 04, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A viagem para o estado vizinho está programada para a tarde de sexta-feira.

O Cuiabá esteve em campo com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele (Ricardo Cerqueira), Fernando Sobral e Ronald (Pablo Ceppelini); Jonathan Cafú (Nicolás Quagliata), Wellington Silva (Iury Castilho) e Deyverson. O técnico do Dourado é o português António Oliveira.

Fonte: Esportes