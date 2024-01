Cuiabá estreia no Campeonato Mato-grossense com empate na Arena Pantanal

Após um período de preparação intensiva de 12 dias, o Cuiabá Esporte Clube iniciou sua jornada na temporada 2024 com um empate eletrizante de 1 a 1 contra o esforçado Primavera, em um duelo disputado na grandiosa Arena Pantanal. Diante de uma torcida ansiosa por resultados, o Dourado viu Clayson se tornar o destaque ao marcar o primeiro gol do time no ano, já nos minutos finais do primeiro tempo.

O confronto teve seus momentos de tensão, com as equipes buscando a supremacia no campo. O Cuiabá, determinado a aproveitar o conhecimento de casa, controlou a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo. Entretanto, a equipe encontrou um adversário bem armado, que dificultou qualquer tentativa de quebrar a linha defensiva. As chances mais promissoras vieram dos pés de Deyverson e Jonathan Cafú, que estiveram perto de abrir o marcador.

O ápice da primeira metade veio quando Clayson, habilidoso em seu posicionamento, capitalizou uma chance na entrada da área. Com um chute preciso e elegante, ele enviou a bola para o fundo da rede, desatando a alegria dos torcedores do Dourado e marcando um belo gol, que será certamente lembrado como o primeiro gol da equipe cuiabana em 2024.

No entanto, a segunda etapa trouxe um Primavera resiliente, que aos 11 minutos pôs um damper na celebração do Cuiabá. Jordan, atento a uma cobrança de escanteio, saltou mais alto que a defesa e testou a bola para dentro do gol, deixando o placar em igualdade novamente.

O Cuiabá, não satisfeito com um simples ponto, pressionou em busca da vitória durante o resto do segundo tempo. O técnico do Dourado optou por utilizar jogadas aéreas como estratégia, lançando bolas na direção dos atacantes Deyverson e Pitta. Apesar da tática ofensiva, o Primavera se mostrou sólido, barrando todas as investidas e garantindo que o jogo terminasse empatado.

O resultado coloca o Cuiabá na tabela com seu primeiro ponto no Campeonato Mato-grossense. A equipe terá pouco tempo para descanso e análise, pois já na próxima terça-feira enfrenta o Operário-VG. A partida, marcada para as 19h e novamente na Arena Pantanal, desta vez terá o mando de campo do adversário. O Dourado buscará, diante de um novo rival, sua primeira vitória na competição e a chance de estabelecer um ritmo vitorioso para a temporada que se inicia.

Fonte: Esportes