Cuiabá estreia na Série B com vitória de 1 a 0 sobre Volta Redonda

O Cuiabá estreou sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1 a 0 diante do Volta Redonda (RJ), disputada hoje, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O único gol do confronto saiu aos 10 minutos, quando, em cobrança de escanteio, Pedrinho cruzou para a área, Derik Lacerda desviou e o zagueiro Bruno Alves finalizou com precisão na pequena área.

Primeiro tempo

Desde o início, o Dourado demonstrou mais concentração e consistência tática. O Cuiabá rapidamente se apropriou do jogo e conseguiu abrir o placar ainda no começo da partida. Enquanto os donos da casa tentavam impor seu ritmo e pressionar o adversário, acabaram pecando na criação das jogadas e recorreram excessivamente a bolas lançadas na área, o que não surtiu efeito para o Volta Redonda.

Aos 34 minutos, o time visitante quase empatou o marcador. Robinho, com habilidade, recebeu a bola, fintou a marcação adversária e chutou de esquerda, mas a grande atuação do goleiro Pasinato impediu que a rede fosse balançada, mantendo o placar intacto.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Cuiabá continuou controlando as ações do jogo. Logo aos 11 minutos, o atacante Pedrinho teve uma excelente chance após invadir a área, driblou dois jogadores, mas acabou chutando para fora, desperdiçando uma oportunidade clara.

A equipe dourada não parou por aí. Aos 13 minutos, Pedrinho tentou novamente, mas sua finalização apenas acertou a entrada da área, sendo confortada pelo posicionamento do goleiro. O Dourado teve mais oportunidades, com Pedrinho se destacando em uma nova chance aos 28 minutos, quando recebeu na área, conseguiu limpar a marcação adversária, mas, desta vez, seu chute foi bem bloqueado pela defesa.

Em um episódio similar, aos 49 minutos, Jadson viveu um momento decisivo; o atacante foi colocado em situação de cara a cara com o goleiro adversário, mas a finalização acabou sendo mal aproveitada, sem alterar o placar.

Próximos desafios

Com o resultado, o Cuiabá segue na quarta posição da tabela, demonstrando um início de campanha positivo na Série B. Para o próximo compromisso, o Dourado encara o Avaí na quinta-feira (10), às 20h30, na Arena Pantanal, onde tentará dar continuidade ao bom desempenho.

Do outro lado, o Volta Redonda, que somou apenas um ponto no jogo, volta a campo no próximo sábado (12), fora de casa, para enfrentar o Novorizontino, na busca por melhorar sua posição na tabela.

