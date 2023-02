Cuiabá estreia hoje na Copa do Brasil

Cuiabá estreia hoje em Boa Vista, capital do estado de Roraima, onde vai disputar a primeira fase da Copa do Brasil. O duelo contra o São Raimundo está marcado para esta quarta-feira (22.02), no Estádio Canarinho, a partir das 18h (de MT).

A novidade na delegação que viajou para Roraima é o atacante Deyverson. O atleta está recuperado de entorse no tornozelo e fica à disposição do técnico Ivo Vieira pela primeira vez na temporada.

O goleiro Walter, que deixou a última partida por conta de um desconforto muscular, também está entre os relacionados. Outra novidade é o volante Ronald, um dos reforços do Dourado para a temporada.

O Dourado chega para a disputa da Copa do Brasil com 100% de aproveitamento na temporada até aqui. São sete jogos e sete vitórias, todos pelo Campeonato Mato-grossense.

No estadual, o Cuiabá já está classificado para a semifinal de forma direta – e com a primeira posição garantida. Além das sete vitórias, são vinte gols marcados e apenas quatro sofridos. O paraguaio Isidro Pitta, com seis gols, é o artilheiro do time.

Fonte: Agência Esporte