Cuiabá enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais pelo Brasileirão, nesta segunda-feira

A segunda-feira é dia do Dourado entrar em campo pelo Brasileirão em duelo contra o Cruzeiro, às 19h (de MT), em Sete Lagoas, pela sétima rodada. Vindo de derrota para o Fluminense, o time auriverde busca a recuperação para voltar a vencer na competição nacional.

Com quatro pontos, o Cuiabá precisa somar pontos para melhorar a situação na tabela. O time conta com a reestreia da comissão técnica liderada pelo português António Oliveira que voltou ao clube após seis meses.

“É um cara que exige muita coragem e personalidade para jogar, que trabalha muito em cima da organização. Está sendo muito proveitoso, estamos conseguindo criar uma identidade em termos de organização, atacar e defender organizados. É um cara que não tem medo. Vamos trabalhar muito para surpreender o Cruzeiro. Sabemos que estão vivendo um momento muito bom no campeonato, mas vamos com total sentimento de que podemos vencer “, disse o volante Fernando Sobral.

A equipe fechou a preparação para o confronto na manhã deste domingo, em treino tático no CT da Base. O embarque para Minas Geras está marcado para o período da tarde.

Para o confronto, o técnico não conta com o lateral-direito Mateusinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do volante Filipe Augusto, do lateral Uendel e do zagueiro João Maranini, em reta final de recuperação de lesões.

