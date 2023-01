Cuiabá enfrenta o Academia neste domingo em Rondonópolis pelo Mato-grossense

Neste domingo a equipe do Dourado visita o Academia, às 17h30, no Luthero Lopes, pela segunda rodada do Campeonato Mato-grossense. Vindo de goleada por 4 a 1 na estreia contra o Mixto, o Cuiabá vai em busca de mais uma vitória para manter a liderança.

Com a semana cheia de trabalho após a estreia, o técnico Ivo Vieira deve manter a mesma base da estreia.

– Foi uma semana boa para trabalhar, potencializar o que fizemos de melhor na estreia, continuar a criar rotinas, sustentar o modelo de jogo, para podermos sermos mais fortes. São jogos importantes, queremos vencer e evoluir como equipe – disse Ivo.

Para o duelo, ele não poderá contar com o atacante Deyverson que segue em recuperação de torção no tornozelo.

DETALHES DA PARTIDA

Arbitragem

Árbitro: Jean Marcel Latorraca

Assistentes: Maciel Barbosa dos Reis e Gustavo Taques

Quarto árbitro: André Melo Moura

DESFALQUES

Deyverson (entorse no tornozelo esquerdo)

Fonte: Agência Esporte