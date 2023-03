Cuiabá encerra 1ª fase do Mato-grossense com 100% de aproveitamento

O Dourado fez uma primeira fase perfeita no estadual de 2023. Na tarde deste sábado (04.03), o Cuiabá venceu o Cacerense por 1 a 0, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O resultado levou o Dourado aos 27 pontos , 9 vitórias em 9 rodadas.

Tayron, contra, marcou o único gol do jogo, no segundo tempo. Agora, o Cuiabá espera a definição dos confrontos de mata-mata para saber quem enfrentará nas semifinais do Campeonato estadual.

O jogo

O Cuiabá começou o jogo com uma postura bastante ofensiva. No primeiro minuto, Rodriguinho cruzou com perigo, buscando Gabryel Freitas, mas a zaga afastou para escanteio. Pouco tempo depois, Gabryel arriscou chute forte de fora da área e assustou o goleiro do Cacerense.

Em busca da classificação, o time da casa também começou a atacar o Cuiabá, e levou perigo ao gol defendido por João Carlos principalmente na bola parada e em jogadas pela linha de fundo. Aos 13 minutos, o camisa 1 do Dourado precisou intervir em cobrança de falta do adversário.

O Cuiabá recuperou o domínio do jogo e passou a rondar a área adversária, buscando criar oportunidade para abrir o placar. Rodriguinho, aos 24 minutos, por pouco não marcou um golaço. Vinicius Boff cruzou e o camisa 10 finalizou, de bicicleta, e viu a bola passar ao lado do gol, muito perto da trave direita do goleiro do Cacerense.

O lado esquerdo de ataque do Cuiabá se mostrou muito produtivo no setor de ataque, com as boas trocas de passes e infiltrações de Vinicius Boff e do atacante Wellington Silva. E foi em mais uma jogada com origem pelo lado esquerdo que que o Dourado quase abriu o placar, com Gabryel Freitas, que chutou da entrada da área e levou grande perigo ao gol adversário.

O jogo ficou bastante movimentado no final do primeiro tempo. O Cacerense criava boas situações em jogadas de velocidade, e assustou o Dourado em duas oportunidades, ambas em chutes de dentro da área.

Na segunda etapa, o Cuiabá teve mais posse de bola e ditou o ritmo de jogo, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de gol. As principais tentativas eram em lançamentos ou cruzamentos buscando o centroavante Deyverson. O Cacerense, por sua vez, continuava tentando chegar ao gol do Dourado através da bola aérea.

Aos 27 minutos, Matheus Alexandre cruzou da direita e o zagueiro Tayron, ao tentar cortar, acabou mandando contra o próprio gol. Dourado 1 a 0. Pouco tempo depois, Lucas Cardoso, em arrancada, quase criou boa possibilidade de gol. A defesa, porém, conseguiu interceptar o lance e mandou a bola para escanteio.

Aos 40 minutos, Deyverson chegou perto de ampliar – e seria um golaço. O centroavante dominou no interior da área e tentou, de voleio. A bola passou muito perto do gol adversário. O lance arrancou aplausos dos torcedores presentes no Geraldão.

Deyverson ainda teria outra boa oportunidade, de cabeça, perto dos acréscimos, mas o goleiro Rafael, do Cacerense, impediu que o Dourado ampliasse o placar.

Líder, com 100% de aproveitamento e classificado de forma direta para a semifinal do Mato-grossense, o Cuiabá se prepara agora para a Copa Verde. O Dourado enfrenta o Vila Nova-GO, pelas quartas de final da competição, em confrontos de ida e volta. O primeiro jogo está marcado para o dia 15, em Goiânia.

O Cuiabá esteve em campo com João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Vinicius Boff (Ricardo Cerqueira); Ronald, Fernando Sobral e Rodriguinho (Pablo Ceppelini); Gabryel Freitas (Jonathan Cafú), Wellington Silva (Lucas Cardoso) e Deyverson. O técnico do Dourado é o português Ivo Vieira.

Fonte: Agência Esporte