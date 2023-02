Cuiabá encara o União de Rondonópolis neste sábado pelo Mato-grossense

O Cuiabá vai tentar, na noite deste sábado (11.02), se manter invicto e com 100% de aproveitamento no estadual. O Dourado recebe o União de Rondonópolis, a partir das 18h, na Arena Pantanal, em confronto que integra a sexta rodada do Campeonato Mato-grossense de 2023.

O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição. O Cuiabá soma 15 pontos, acumulando cinco vitórias em cinco jogos disputados. Já o time de Rondonópolis, que também está invicto no estadual, está com 11 pontos – campanha de três vitórias e dois empates.

O meia Vinicius Boff, que vem atuando como lateral-esquerdo, projetou o duelo contra o time de sua cidade-natal e destacou a importância de buscar os três pontos em um confronto direto pela primeira posição.

“Um jogo muito importante. O União também está invicto na competição. Nosso objetivo é ser campeão, é isso que nós almejamos, e cada partida é fundamental. Vamos em busca da vitória e do título”, destacou o atleta.

O lateral-direito Matheus Alexandre, recuperado de um edema muscular, volta a ficar à disposição do técnico Ivo Vieira. O atacante Lucas Cardoso também retornou aos treinos e é opção para o comandante português. Deyverson e Walter, ambos em transição, permanecem sob cuidados do departamento médico.

Após o duelo contra o União, o Dourado volta a campo pelo Mato-grossense na próxima quinta-feira, quando encara o Nova Mutum, fora de casa, pela sétima rodada da competição.

Fonte: Agência Esporte