Cuiabá empata com o Goiás pela 28ª rodada do Brasileirão

Neste sábado (21.10), Cuiabá e Goiás empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente no final do primeiro tempo, mas permitiram o empate no início da segunda etapa, resultando em um resultado desfavorável na luta contra o rebaixamento.

Com esse resultado, o Goiás agora ocupa a 16ª posição com 31 pontos e perde uma chance de se distanciar da zona de rebaixamento. Caso Vasco ou Santos vençam, neste domingo (22), a equipe de Goiânia ficará na zona de rebaixamento ao final dessa rodada. Por outro lado, o Cuiabá está em 11º lugar, com 37 pontos.

As duas equipes jogarão novamente nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Goiás enfrentará o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h (horário de Brasília). Já o Cuiabá jogará contra o Corinthians na Arena Pantanal, às 21h30.

No primeiro tempo, poucas chances claras foram criadas pelos dois times. O Goiás teve mais posse de bola e finalizações, mas faltou precisão no último toque para marcar gols. O Cuiabá teve suas melhores oportunidades em bolas paradas, mas nenhuma conseguiu ameaçar o goleiro Tadeu.

Aos 51 minutos, o árbitro marcou um pênalti para o Goiás depois que Palácios foi derrubado na área adversária. Guilherme Marques converteu a cobrança e abriu o placar.

No segundo tempo, o Cuiabá entrou determinado a buscar o empate, que aconteceu em menos de um minuto. Em uma jogada pela esquerda, Isidro Pitta levou a bola até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Clayson finalizou de primeira e contou com um desvio no caminho para empatar o jogo.

Aos 21 minutos, Deyverson chegou a marcar um gol para o time da casa, mas o lance foi anulado por impedimento. Na parte final da partida, o Cuiabá teve mais posse de bola e criou boas oportunidades para conquistar a vitória, porém parou em boas defesas do goleiro Tadeu.

