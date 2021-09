Cuiabá e santos duelam pelo fim do primeiro turno

O Dourado fecha sua participação no primeiro turno do Brasileirão na noite deste sábado em duelo contra o Santos, a partir das 20h (de MT), na Arena Pantanal, pela rodada 19.

A equipe mato-grossense vem de empate com o Fortaleza, fora de casa, e busca continuar somando pontos para subir na tabela de classificação.

– Jogo difícil, a responsabilidade é do dono da casa que somos nós. Eles têm a estreia de jogadores, então precisamos ter atenção, estar ligado e aproveitar as oportunidades para sair com o resultado positivo. Respeitamos o Santos, é um time grande, e para isso precisamos levar muito a sério – disse o zagueiro Paulão.

O Dourado é o 15º colocado com 21 pontos, enquanto o Santos ocupa a 12ª, com 22 pontos. Para o confronto, o treinador Jorginho não conta com o volante Pepê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

NO APITO

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

4º Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

ARTILHEIROS NO BRASILEIRÃO

5 Elton; 3 Jenison; 2 Pepê e Clayson; 1 Jonathan Cafú, Rafael Gava, Felipe Marques, Rafael Papagaio e Uillian Correia.

ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO

3 Rafael Gava, João Lucas e Clayson; 1 Pepê, Guilherme Pato, Marllon, Felipe Marques e Lucas Ramon

ARTILHEIROS NA TEMPORADA

11 Elton; 4 Jonathan Cafú e Rafael Gava; 3 Jenison e Clayson; 2 Guilherme Pato, Pepê; 1 Camilo, Auremir, Marllon, Osman, Felipe Marques, Rafael Papagaio e Uillian Correia

CARTÕES AMARELOS

2 Marllon, Osman, Paulão, Clayson, Jenison e Rafael Papagaio; 1 Danilo Gomes, Uendel, Felipe Marques, Jonathan Cafú, Guilherme Pato, Elton, Uillian Correia, Camilo e Yuri

SUSPENSO

Pepê

CURTINHAS

• Cuiabá e Santos já se enfrentaram em uma partida amistosa em 2003, no primeiro ano da profissionalização do Dourado.

• Na época, o jogo serviu para a entrega das faixas ao Cuiabá que tinha conquistado o primeiro título estadual.

• O duelo foi disputado no antigo Estádio Verdão e terminou com vitória do Santos por 2 a 1. O gol do Dourado foi marcado pelo meia Robinho.

• Jorginho comandou o Cuiabá em 11 jogos: 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 51,51% dos pontos conquistados.

• O Cuiabá tem 17 gols marcados na Série A do Brasileiro. Elton (cinco), Jenison (três), Pepê e Clayson (dois) Rafael Gava, Jonathan Cafú, Felipe Marques, Rafael Papagaio e Uillian Correia foram os autores.

• Rafael Gava e Clayson (3), João Lucas (2), Pepê, Marllon, Guilherme Pato, Felipe Marques e Lucas Ramon deram as assistências para os gols do Cuiabá na Série A.

• O Dourado soma 21 pontos em 18 jogos na elite nacional, com aproveitamento de 38,9%.

• O Cuiabá disputou 35 jogos na temporada, com 16 vitórias, 14 empates e cinco derrotas – aproveitamento de 59%.

• No ano, o ataque marcou 48 gols e a defesa sofreu 25 entre Série A, Copa do Brasil e Mato-grossense.

• O Cuiabá disputa em 2021, pela primeira vez, a Série A do Brasileiro. Mato Grosso não tinha um representante na elite nacional desde 1986.

• O clube conquistou o Decacampeonato do Mato-grossense em 19 anos de história. O Dourado venceu oito dos últimos 11 campeonatos.

• O atacante Jenison tem 90 jogos com a camisa do Dourado e 25 gols marcados. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube.

• O atacante Elton tem 52 jogos oficiais pelo Cuiabá. Ele já marcou 22 gols, sendo nove na Série B 2020, dois pela Copa Verde 2020, seis pelo Estadual e cinco pela Série A. Ele foi o artilheiro do clube no Mato-grossense e é o artilheiro da equipe na Série A.

• O volante Rafael Gava tem 60 jogos com a camisa do Cuiabá, com dez gols marcados

• Auremir já realizou 61 jogos pelo Cuiabá, com um gol anotado.

• O Dourado já apresentou 19 reforços para a temporada 2021: o goleiro Walter, os laterais João Lucas e Uendel, os zagueiros Paulão, Walber, Marllon, Joaquim e Alan Empereur, os volantes Camilo, Pepê, Uillian Correia e Yuri, o meia Yesus Cabrera e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato, Osman, Rafael Papagaio, Danilo Gomes.

