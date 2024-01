Cuiabá e Portuguesa goleia na estreia; Cruzeiro vence o Capital de Tocantins

O Cuiabá começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 com goleada por 4 a 0 sobre o Patriotas-PR, nesta quinta-feira, no Joaquinzão, em Taubaté, pela primeira rodada.

Sem sustos, o Dourado dominou amplamente a partida e não deu espaços e nem foi ameaçado pelo adversário paranaense.

Oito jogos deram sequência a rodada de estreia da Copinha Sicredi. O Cruzeiro venceu o Capital-TO por 1 a 0, pelo Grupo 28. Quem também iniciou com o pé direito foi a Portuguesa, aplicou 5 a 0 contra o União Suzano, no Grupo 27.

No Joaquinzão, em Taubaté, o Cuiabá assumiu a ponta do grupo 22, com a vitória por 4 a 0. Taubaté e Inter de Limeira aparecem logo atrás, após empatarem mais cedo, por 2 a 2. Já a Portuguesa, com a goleada de 5 a 0, lidera o grupo 27, ultrapassando o Madureira-RJ, que mais cedo venceu o Goiás, por 2 a 1. Ambos na cidade de Suzano.

Outro paulista que também venceu na estreia foi o Oeste, que superou o União ABC-MS, por 3 a 0, na Arena Barueri, no Grupo 24. Já o Santa Cruz venceu o Rio Branco-AC por 2 a 0, no Grupo 16. Enquanto o América-MG, finalista da última edição, buscou o empate por 2 a 2 diante do Capital-DF, e embolou a chave 15.

Sem balançar as redes, América-RN e Fast Club-AM e Bahia e Joinville-SC, empataram em 0 a 0, pelos grupos 17 e 21, respectivamente.

Com 128 times divididos em 32 grupos, a competição terá sete fases. A primeira, em que se classificam as duas melhores equipes de cada chave, se encerra no dia 11 de janeiro. A partir da segunda etapa, a competição é disputada em mata-mata com disputa de pênaltis em caso de empate.

A decisão será no dia 25 de janeiro, quando será comemorado o 470º aniversário da cidade de São Paulo.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11h

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Santo André-SP

Vitória-BA 1 x 0 Picos-PI

13h

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Capivariano-SP

Sfera-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Taubaté-SP 2 x 2 Inter de Limeira-SP

Comercial Tietê-SP 1 x 1 Ivinhema-MS

Goiás-GO 1 x 2 Madureira-RJ

13h15

Sport-PE 1 x 0 Cruzeiro-AL

Ibrachina-SP 2 x 1 CSA-AL

15h15

América-MG 2 x 2 Capital-DF

Santa Cruz-PE 2 x 0 Rio Branco-AC

América-RN 0 x 0 Fast Clube-AM

Bahia-BA 0 x 0 Joinville-SC

Cuiabá-MT 4 x 0 Patriotas-PR

Oeste-SP 3 x 0 União ABC-MS

União Suzano-SP 0 x 5 Portuguesa-SP

Cruzeiro-MG 1 x 0 Capital-TO

17h15

Ska Brasil-SP x Floresta-CE

17h30

Palmeiras-SP x Queimadense-PB

Água Santa-SP x Nova Venécia-ES

União Mogi-SP x Nova Mutum-MT

19h30

Atlético-MG x Timon-MA

19h45

Santos-SP x Remo-PA

