Cuiabá é goleado pelo Atlético Mineiro na Arena Pantanal

O Atlético-MG aplicou uma goleada de 4 a 0 no Cuiabá pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, em partida realizada na Arena Pantanal. Hyoran, Hulk, Pavón e Paulinho marcaram os gols da vitória dos mineiros. Com o resultado, o Cuiabá fica em 17º lugar na tabela, com 4 pontos, enquanto o Atlético-MG sobe para o 13º lugar, com 7 pontos.

No próximo sábado, o Cuiabá enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro, enquanto o Atlético-MG recebe o Internacional em Belo Horizonte (MG).

Durante o jogo, Pavón cruzou para Hyoran marcar o primeiro gol aos 12 minutos do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, Hulk converteu um pênalti e ampliou a vantagem.

Aos 26 minutos, Pavón marcou o terceiro gol, controlando a bola dentro da área e finalizando com precisão.

Com a liderança confortável, o Atlético-MG recuou e adotou a estratégia de contra-ataque, explorando as oportunidades que surgiam.

Aos 41 minutos, em uma jogada semelhante ao terceiro gol, Hulk iniciou outro contra-ataque e passou para Pavón cruzar para Paulinho marcar o quarto e último gol da partida.

Fonte: Esportes