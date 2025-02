Cuiabá é eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil

Em uma partida emocionante e decidida nos detalhes, o Cuiabá foi eliminado da Copa do Brasil logo na primeira fase, ao ser derrotado pelo Porto Velho por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal. O jogo foi disputado nesta quarta-feira (20.02.), fora de casa.

O Jogo

A partida foi equilibrada desde o início, com as duas equipes buscando o gol. O Porto Velho se mostrou um adversário aguerrido e criou dificuldades para o Cuiabá. No entanto, as defesas se sobressaíram e o placar permaneceu inalterado durante os 90 minutos.

Nos pênaltis, o Porto Velho se mostrou mais eficiente e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Próximos passos

O Dourado agora volta suas atenções para o Campeonato Mato-grossense, onde enfrentará o Sport Sinop, na Arena Pantanal, no próximo sábado.

União Rondonópolis: Assim como o Cuiabá, o União Rondonópolis também foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo Vasco da Gama por 3 a 0.

Desempenho das equipes de Mato Grosso na Copa do Brasil

Com as eliminações de Cuiabá e União Rondonópolis, Mato Grosso não terá representantes na segunda fase da Copa do Brasil.

Fonte: Esportes