Cuiabá derrota Botafogo – SP por 2 a 0 pela 26ª rodada

O Botafogo perdeu para o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado (5), na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois gols da partida foram marcados por Elton na etapa complementar.

Com o resultado, o Tricolor continua com 20 pontos e ocupa a 19ª colocação.

Agora, o Pantera volta a campo na terça-feira (8), às 19h15, quando enfrenta a Ponte Preta no Estádio Santa Cruz.

O JOGO

No duelo contra o Cuiabá, o treinador Moacir Júnior fez duas modificações na equipe em relação ao empate diante do Juventude na última quarta-feira. As novidades foram as entradas do lateral esquerdo Guilherme Romão, que cumpriu suspensão e retornou no lugar de Gilson, e o meio-campista Elicarlos, substituto de Jeferson, suspenso. Assim, Val atuou no meio de campo.

Com essa formação, o Botafogo procurou manter a posse de bola. Logo no primeiro minuto, a equipe ameaçou numa cobrança de falta de Matheus Anjos, que exigiu boa defesa de Matheus Nogueira.

O Tricolor ainda tentou construir outras jogadas, mas não conseguiu finalizar.

Já o Cuiabá chegou apenas uma vez com perigo e criou a melhor chance da partida. Aos 31 minutos, Elvis enfiou para Felipe Marques, que tocou na saída de Darley, mas o goleiro botafoguense defendeu com os pés.

No segundo tempo, o Cuiabá procurou tomar mais a iniciativa. Porém, a primeira oportunidade foi do Botafogo. Aos 6, Val enfiou para Wellington Tanque, que saiu na cara do gol e chutou da entrada da área, mas o lateral Romário travou.

Após os 10 minutos, o time adversário criou outras chances de gol. Aos 20, Felipe Marques arrancou do meio de campo, invadiu a área e tocou, mas Darley defendeu com os pés. Logo depois, Maxwell arriscou de fora da área e quase marcou.

Moacir Júnior mexeu na equipe. Ortega entrou no lugar de Matheus Anjos, enquanto Gilson substituiu Jonata Machado e Edson Júnior entrou no lugar de Elicarlos.

Aos 27, o Cuiabá abriu o placar. Elton, que tinha acabado de entrar, ficou com a sobra e acertou um lindo chute de fora da área para fazer: 1 a 0.

Perdendo o jogo, o Pantera se arriscou no setor ofensivo. Wesley Pionteck e Michel Douglas entraram nas vagas de Ronald e Tanque, respectivamente. O time cruzou bolas na área e também tentou finalizações.

Já o Cuiabá administrou o placar e conseguiu ampliar nos acréscimos com Elton, que completou um cruzamento da direita e fez 2 a 0.