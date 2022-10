Cuiabá deixa a vitória escapar no finalzinho do jogo e se mantém no Z4

Em partida marcada por grande confusão nas arquibancadas, o Ceará conseguiu arrancar um empate, no final dos acréscimos da partida com o Cuiabá na Arena Castelão, na tarde deste domingo (16.10), pela 32ª rodada do Brasileirão.

A partida terminou em 1 a 1, com gol de Deyverson, para o Cuiabá, e Jô para o Ceará.

O duelo foi finalizado após parte da torcida do Ceará invadir o gramado e criar uma briga generalizada. Além disso, cadeiras foram arremessadas na direção do campo.

O jogo

A etapa inicial foi sem grandes emoções no Castelão. Empurrado pela sua torcida, o Vozão até tentou apertar, mas esbarrou na forte marcação adversária. Aos 20 minutos, Mendoza até chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento.

Fora isso, os mandantes assustaram apenas mais duas vezes. Com oito minutos, Mendoza subiu mais que todo mundo após cruzamento de Nino Paraíba e testou para fora. Já aos 26, Lima recebeu na área, fintou o zagueiro e bateu por cima.

Do outro lado, os visitantes só levaram perigo aos 35. André Luís pegou a sobra depois de cobrança de escanteio e mandou um foguete na rede pelo lado de fora.

2º Tempo

Na volta do intervalo, a vida do Cuiabá ficou mais complicada. Isso porque, aos cinco minutos, Igor Cariús recebeu o seu segundo cartão amarelo e, com isso, foi expulso.

Com um a mais, o Ceará tentou se impor. Aos 16 minutos, Cléber até teve uma boa chance de mudar a história da partida. O atacante recebeu bom cruzamento na área, porém cabeceou por cima.

Aos 29, o camisa 89 voltou a levar perigo. Jô foi acionado na área e serviu para Cléber, que bateu rasteiro para a difícil defesa de João Paulo. Na sequência, foi a vez de Mendoza tentar. O colombiano soltou uma pancada de canhota e carimbou a trave. No rebote, Cléber ficou com o gol aberto, mas errou o alvo.

E os gols perdidos acabaram custando muito caro. Isso porque, aos 37 minutos, Deyverson abriu o placar para o Dourado. O atacante aproveitou o vacilo e Castilho, disparou com liberdade e tocou para o fundo da rede após driblar o goleiro.

Em desvantagem, o Vozão partiu para cima. E a estratégia deu resultado. Com 46 minutos, Jô pegou a sobra após cobrança de escanteio e só teve o trabalho de completar para o fundo da rede para empatar.

Logo após o gol, começou uma enorme confusão nas arquibancadas, culminando no término da partida. Segundo o árbitro, não havia segurança para continuar o embate.

FICHA TÉCNICA CEARÁ 1 X 1 CUIABÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16 de outubro de 2022, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Nino Paraíba, Richard Coelho (Ceará); Joaquim, Igor Cariús, Denílson, Alan Empereur (Cuiabá)

Cartões vermelhos: Igor Cariús (Cuiabá)

Fonte: Agência Esporte