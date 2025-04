Cuiabá bate Athletico-PR em casa e conquista a liderança da Série B

Em um jogo emocionante na noite desta terça-feira (15.04), o Cuiabá derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma virada dramática no segundo tempo, o time da casa chegou aos sete pontos e assumiu a ponta da tabela, enquanto o Furacão sofreu sua primeira derrota na competição e agora ocupa a quinta posição, com seis pontos.

O jogo

Os visitantes saíram na frente aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Luiz Fernando, Léo aproveitou o desvio na primeira trave e cabeceou sem chances para o goleiro Walter. Apesar da pressão do Cuiabá, o Athletico-PR manteve a vantagem até o intervalo.

Virada histórica no segundo tempo

A reação do Cuiabá veio aos 14 minutos da etapa final. Em cobrança de escanteio de Sander, Lucas Mineiro subiu sozinho na área e empatou o confronto, inflamando a torcida local. A virada foi consolidada aos 26 minutos, quando Palacios, do Athletico, cometeu um erro grave ao perder a bola na defesa. Pedrinho aproveitou a oferta, invadiu a área e chutou colocado, garantindo o triunfo dourado.

Nos minutos finais, o jogo teve mais um incidente: Max, do Cuiabá, foi expulso após acertar um chute em Habraão, deixando sua equipe com um jogador a menos. Apesar disso, o time mandante segurou o resultado e garantiu os três pontos.

A vitória coloca o Cuiabá como líder isolado da Série B, com sete pontos. Já o Athletico-PR, que até então era invicto, caiu para o quinto lugar, mas segue no grupo de acesso à Série A.

Próximos desafios

O Athletico-PR tentará se recuperar no domingo (XX), contra o CRB, às 19h (horário de Brasília), na Ligga Arena. O Cuiabá, por sua vez, enfrentará o Atlético-GO na terça-feira, às 19h30, no Estádio Antônio Accioly. Os dois confrontos valem pela quarta rodada da competição.

Com determinação e aproveitamento de falhas adversárias, o Cuiabá confirmou seu favoritismo e deu um passo importante rumo ao sonho do acesso. Já o Athletico-PR precisará ajustar detalhes defensivos para não perder o ritmo na corrida pela elite.

Fonte: Esportes