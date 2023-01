Cuiabá atropela adversário,10 x 0 e se classifica para próxima fase

Um show da garotada do sub-20 do Dourado na última rodada da primeira fase da Copinha. O Cuiabá superou o time da casa, Tupã, por incríveis 10 a 0 e, com o resultado, garantiu classificação para a segunda etapa da competição. Os gols foram marcados por Gabryel Freitas (2x), Rikelme (2x), Kennyd (2x), João Maranini, Jadson, Léo Herrero e Thainan.

Logo nos primeiros minutos de jogo, Gabryel Freitas abriu o placar. Ainda na etapa inicial, o camisa 7 balançou as redes em mais uma oportunidade. Léo Herrero e Rikelme, com um golaço de fora da área, levaram o Dourado com grande vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, Kennyd, duas vezes, Rikelme, João Maranini, Jadson e Thainan completaram a goleada que classificou o Dourado para a segunda fase da Copa São Paulo.

Na segunda fase, em confronto eliminatório, o Cuiabá enfrenta o Capivariano-SP, um dos classificados no Grupo 10 – o Dourado se classificou na liderança do Grupo 09, com 6 pontos somados em três rodadas.

O Cuiabá esteve em campo com Vinicius Peruchi; Thainan, Tiago Coelho, João Maranini e Léo Herrero (Juliano); Ricardo Cerqueira (Max), Guilherme Sônego, Marco Antônio (Jadson) e Rikelme (Bedeo); Gabryel Freitas (Giulinho) e Kennyd (João Daniel). O técnico da equipe sub-20 é César Bueno.

Fonte: Agência Esporte