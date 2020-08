Cuca é o novo técnico do Santos e pode estrear no domingo

Alexi Stival, mais conhecido como Cuca, está de volta ao Santos. O técnico, de 57 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (7) como treinador da equipe paulista até março de 2021, um mês após o término do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã (8). Ele, inclusive, pode até reestrear já no primeiro jogo do Peixe no domingo (9), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, às 16h (horário de Brasília), Para isso, o nome precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Será a terceira passagem de Cuca pelo comando do time santista. A primeira experiência no Peixe foi em 2008, por somente 14 jogos, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas. A volta foi em 2018, dirigindo a equipe em 28 partidas, com 10 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Na ocasião, o técnico deixou o cargo ao final do Brasileirão para cuidar da saúde. Ele teve um problema no coração e passou por um cateterismo.

“Sabia que um dia voltaria para ter mais uma oportunidade nesse gigante do futebol. Da última vez, também tínhamos alguns problemas, o clube não estava bem na classificação, mas com o esforço de todos conseguimos evoluir e melhorar a situação, ainda que longe do que queríamos”, disse Cuca, em uma carta aberta. “Agora eu estou completamente recuperado e assumo em um momento que o Santos passa por um processo de reestruturação, de organização do futebol, sem condições de fazer grandes investimentos”, completou.

Cuca vai substituir o técnico Jesualdo Ferreira. O português foi mandado embora após a eliminação santista nas quartas de final do Campeonato Paulista. A saída do treinador levou também ao pedido de demissão do diretor técnico William Thomas. A vaga será ocupada pelo ex-volante Renato Florêncio, que terá o suporte do gerente das categorias de base, Jorge Andrade, e de Everson Rocha, responsável pelo departamento de análise.

Ex-atacante do próprio Santos, tendo feito 46 jogos e marcado 15 gols pelo clube, Cuca tem como principais títulos da carreira o da Libertadores de 2013, pelo Atlético-MG, e o do Brasileiro de 2016, pelo Palmeiras. Na última temporada, ele dirigiu o São Paulo. O técnico estava sem clube desde 26 de setembro, quando foi demitido pelo time do Morumbi.