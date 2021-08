Cuca destaca importância da vitória em Caxias

O técnico Cuca ressaltou a importância da vitória por 2 a 1, sobre o Juventude, neste domingo (8), em Caxias. Com o triunfo no interior gaúcho, o Galo assumiu a liderança do Brasileirão, estabeleceu o seu novo recorde de triunfos consecutivos na era dos pontos corridos e ainda ganhou confiança para o importante jogo de quarta-feira, contra o River Plate, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores.

De acordo com o treinador atleticano, era um jogo que o Atlético não podia sair com outro resultado que não fosse a vitória porque seria muito frustrante.

“A gente ganha um equilíbrio maior dentro da competição e uma força maior para medir forças na quarta-feira”, disse.

Cuca afirmou que o confronto em Caxias foi muito duro porque o adversário tem marcação muito forte, faz uma linha de cinco, às vezes seis, com mais três à frente, e sai em velocidade, com jogadores leves.

“Você tem que propor o jogo e achar a condição de infiltração e finalização”, afirmou.

Cuca observou que, no primeiro tempo, foi um jogo muito difícil de encaixar as oportunidades. Segundo ele, o gol do adversário tornou as coisas ainda mais complicadas porque ele precisou, com as mudanças, abrir mais a equipe.

“Pusemos mais armadores, no afã de buscar o empate”, disse. “Depois, mais atacantes, para ter uma referência maior, como aconteceu no gol do Hulk, com a tabela com o Sasha”.

O comandante alvinegro valorizou bastante o resultado e o espírito de luta dos jogadores. Para ele, foi uma vitória merecida, da persistência, da perseverança e da busca pela liderança.

“Foi isso que o time teve até o final, então, a gente tem que comemorar”, afirmou. “Merecemos pela persistência, pela luta da equipe até o final”.

