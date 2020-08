CSPS convida para a 15ª Roda de Conversa com o tema: “Sociedade Medicalizada: qual sua pílula?”

As inscrições já estão abertas para a videoconferência, que acontece no próximo dia 28/09, de 16h às 17h30.

​A Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) abriu as inscrições para mais uma edição do projeto Roda de Conversa, com o tema: “Sociedade Medicalizada: qual sua pílula?”

​Em seu 5º encontro virtual desde o início da pandemia, o encontro vai debater o uso abusivo de analgésicos e outras drogas lícitas e ilícitas e o consumo indiscriminado de anfetaminas para render mais nos estudos e no trabalho e para tentar resolver problemas e dores emocionais, entre outros tópicos pertinentes ao assunto.

​Os servidores, magistrados e estagiários interessados em participar desta edição podem se inscrever aqui. As inscrições são limitadas e, após preenchidas as informações no formulário, o link de acesso à plataforma será enviado para o e-mail de cada participante.

Projeto Roda de Conversa

O Roda de Conversa é um projeto da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), por meio da Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS), que tem por objetivo, além de promover a qualidade de vida do servidor, aperfeiçoar o relacionamento interpessoal nos diversos setores do Poder Judiciário Estadual, para assim criar um ambiente de trabalho agradável e produtivo a todos.

As rodas de conversa acontecem uma vez a cada mês e duram, em média, 1 hora e 30 minutos. Para participar, é necessário realizar a inscrição, pois cada encontro aborda um tema diferente e as vagas são limitadas.

Vitória, 21 de agosto de 2020

