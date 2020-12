CSA atropela Confiança e com goleada de 5 a 1 cola no G-4

Precisando da vitória para não perder os líderes de vista, o CSA, mesmo fora de casa, não decepcionou. Sem maiores dificuldades, aplicou uma goleada de 5 a 1 no Confiança , na noite desta terça-feira (8), na Arena Batistão, em Aracaju, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B.

Confiança tentou fazer valer o bom momento na Série B logo que a bola rolou. Aos cinco minutos, Léo Griggio apareceu na segunda trave para completar para o fundo das redes. A arbitragem, no entanto, apontou impedimento e invalidou o lance. Apesar do balde de água fria, o time sergipano não diminuiu o ritmo e seguiu criando. Silva e Rafael Vila assustaram Matheus

O CSA foi mais eficiente. Na primeira ida ao ataque, os alagoanos abriram o placar. Aos 15 minutos, Cedric recebeu na intermediária, passou por quatro marcadores e finalizou com categoria, de perna esquerda, na saída do goleiro, marcando um belo gol.

Paulo Sérgio tentou aproveitar o bom momento para os visitantes. O atacante teve duas boas oportunidades, mas acabou errando o alvo. Quem não esteve nem perto de errar foi Andrigo. Em bola esticada na área, o atacante dominou entre os zagueiros, girou e finalizou firme para marcar o segundo gol do CSA, aos 32 minutos

O Confiança ganhou uma sobrevida no primeiro tempo ao diminuir o placar. Após cobrança de falta, Nirley antecipou o goleiro Jean e cabeceou para o fundo das redes aos 37 minutos.

Toda energia que o Confiança ganhou no final do primeiro tempo com o gol marcado ficou no vestiário. Isto porque logo após a saída de jogo, o CSA ampliou. Andrigo recebeu pela esquerda e cruzou, Paulo Sérgio aproveitou falha de Nirley e empurrou para o gol vazio. As trocas feitas pela pelo auxiliar Daniel Cerqueira no intervalo não haviam nem tocado na bola.

Os donos da casa, aos poucos, foram chegando ao campo de ataque. No mesmo lance, o Confiança carimbou a trave duas vezes. Primeiro, Nirley acertou o travessão em cabeçada. Na sequência, Ari Moura finalizou de primeira, mas acertou novamente o posto.

O Confiança seguia rodando a área adversária e buscando o ataque, mas foi o CSA quem marcou. Aos 34, depois de bela jogada de Cedric, Rafael Bilu recebeu e finalizou de perna direita. Parecia que a bola na trave de Serginho nos acréscimos finalizaria a partida, mas Pedro Lucas marcou o quinto gol após belo passe de trivela de Rodrigo Pimpão.

O CSA volta a campo já na sexta-feira para enfrentar o Oeste, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No sábado à noite, o Confiança joga novamente em Aracaju. O adversário será o Juventude, às 19 horas, no Batistão.

Com o resultado, o time de Alagoas chegou aos 41 pontos pulando para a 6ª posição, diminuindo a distância para o Cuiabá, que hoje abre o G4. Já o time de Sergipe, com o revés sofrido, acabou descendo dois degraus ocupando agora a 9ª colocação com seus 39 pontos.