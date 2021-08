CSA-AL vence pela o Confiança-ES pela seria B

No Batistão, em Aracaju-SE, o CSA levou a melhor sobre o Confiança. Mesmo jogando fora de casa, o Azulão teve mais a posse de bola na etapa inicial. A primeira oportunidade de gol foi aos 28 minutos, quando o volante Geovane, da equipe alagoana, arriscou o chute de fora da área e a bola tocou na rede pelo lado de fora. Já o Dragão levou perigo em uma bomba de Serginho para a bela defesa de Thiago Rodrigues. Essas duas finalizações foram as mais perigosas do primeiro tempo, que foi truncado e terminou sem gols.

O cenário se manteve na primeira parte do segundo tempo: o Azulão com mais domínio da bola, mas com poucas chances de gol criadas. Porém, na parte final, aos 31 minutos, Iury Castilho pegou o rebote do goleiro e inaugurou o marcador. Cinco minutos depois, Dellatorre aumentou o marcador em chute forte na saída de Rafael Santos e deu números finais ao confronto.

Agora, na classificação, o CSA chegou aos 22 pontos e permanece em 12º lugar. Enquanto o Confiança está em 16º, com 13 pontos conquistados.

foto: facebook/CSA

Fonte: https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/campeonato-brasileiro-serie-b/guarani-e-csa-al-triunfam-na-abertura-da-17a-rodada-da-serie-b