CSA-AL supera Brasil-RS pela 19ª rodada da Série B

O CSA chega ao quarto jogo de invencibilidade na Série B do Brasileiro! Em duelo no Bento Freitas, em Pelotas (RS), na noite desta quinta-feira (19), o Azulão derrotou o Brasil-RS por 1 a 0, gol de Gabriel, no encerramento da 19ª rodada. O resultado leva o time de Alagoas ao 10º lugar, com 28 pontos. Já o time Xavante segue em 20º, com 12 pontos.

+Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão!

O jogo

Em Pelotas, o Brasil-RS dominou a posse de bola e finalizou o triplo do adversário, chegou a colocar uma bola no travessão com um minuto de jogo, em pancada de Kevin, porém não conseguiu ser efetivo nas finalizações no primeiro tempo e quem abriu o placar foi o CSA: aos 15 minutos, Gabriel recebeu o passe de Renato Cajá, invadiu a área e só tirou do goleiro para fazer 1 a 0. Já aos 34, Dellatorre foi lançado em velocidade, saiu na cara do goleiro adversário, mas finalizou em cima de Matheus Nogueira.

Atrás no placar, o Xavante iniciou a segunda etapa pressionando: aos dois minutos, Vidal levantou na área, a bola sobrou com Paulinho, que encheu o pé, mas Lucas Frigeri fez grande defesa e evitou o empate. Aos 11, o Azulão respondeu com Dellatorre, o centroavante recebeu o cruzamento, desviou de cabeça, mas pela linha de fundo. Aos 39, o Brasil teve outra grande chance: Rildo encheu o pé em uma sobra de bola, mas o goleiro Lucas Frigeri apareceu para defender mais uma vez.

No fim, o CSA teve a chance de ampliar com Marquinhos, de cabeça, aos 41, mas Matheus Nogueira espalmou para escanteio. O time Xavante ainda acertou o travessão aos 48 minutos, em pancada de Rômulo, mas não conseguiu o empate.