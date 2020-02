Cruzeiro vence Sesc-RJ, que anuncia fim da equipe após Superliga

O Cruzeiro está mais líder do que nunca Superliga de Vôlei 2019/2020. O Cabuloso, como gosta de dizer a torcida mineira, venceu o Sesc-RJ por 3 sets a 1, nesta quinta (20) à noite, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio. As parciais foram 25 a 23; 25 a 21; 22 a 25 e 25 a 19.

Com o resultado, a equipe Celeste, que conquistou o título de Campeão Sul-americana na última semana, chega a 47 pontos no campeonato, com 16 vitórias e apenas uma derrota ao longo da competição. Já o Sesc-RJ, além derrota, comunicou que vai encerrar o projeto da equipe de vôlei após o fim da Superliga.