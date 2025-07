Cruzeiro surpreende Fluminense no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão

Em uma atuação dominante no primeiro tempo, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos na etapa inicial, a Raposa conquistou três pontos cruciais que a colocam na ponta da tabela, isolada na liderança.

O resultado alçou o Cruzeiro aos 30 pontos, deixando para trás os concorrentes diretos e consolidando sua excelente campanha. O Fluminense, por sua vez, estacionou nos 20 pontos, ocupando a sétima posição e perdendo a chance de se aproximar do pelotão da frente.

Desde o apito inicial, o Cruzeiro mostrou uma postura ofensiva. Logo no primeiro minuto, Matheus Pereira assustou a meta carioca com um chute perigoso, seguido por uma tentativa de Kaio Jorge. O Fluminense, apesar de ter respondido com Arias, viu os mineiros criarem as melhores chances. Matheus Pereira voltou a parar no goleiro Fábio, mas a insistência cruzeirense foi recompensada. Aos 28 minutos, em cobrança de escanteio, o zagueiro Fabrício Bruno subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Galo.

Mesmo com a vantagem, o Cruzeiro não tirou o pé. Aproveitando os espaços deixados pelo Tricolor, que tentava uma reação, a Raposa ampliou aos 34 minutos. Matheus Pereira, em mais uma jogada de destaque, deu uma assistência primorosa para Kaio Jorge, que não desperdiçou e empurrou a bola para o gol, marcando o segundo do Cruzeiro. O Fluminense tentou diminuir antes do intervalo, mas a sólida defesa mineira segurou o ímpeto adversário.

No segundo tempo, a tônica do jogo mudou. O Fluminense, necessitando do resultado, pressionou intensamente em busca da reação. Aos 16 minutos, Fuentes chutou e Cássio fez grande defesa, seguida por uma cabeçada de Serna que também parou no goleiro celeste. O momento de maior perigo para o Cruzeiro veio aos 29 minutos, quando Thiago Silva recebeu na entrada da área e acertou o travessão. Pouco depois, em nova blitz tricolor, Lima também carimbou o travessão, para alívio dos visitantes.

Apesar da pressão constante e das bolas na trave, o Cruzeiro conseguiu se fechar e controlar a partida nos minutos finais, garantindo a importante vitória no Maracanã e confirmando sua ascensão na competição.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo neste domingo, novamente no Maracanã. Já o Cruzeiro, embalado pela liderança, receberá o Juventude no Mineirão, no mesmo dia, buscando consolidar sua posição no topo da tabela.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 0 X 2 CRUZEIRO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 17/07/2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Cássio e Marquinhos (Cruzeiro)

GOLS: Fabrício Bruno, aos 28′ do 1º T e Kaio Jorge, aos 34′ do 1º T (CRUZEIRO)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Hércules, Martinelli (Lima), Nonato (Serna) e Arias; Soteldo (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan) e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim

Fonte: Esportes